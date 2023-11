Riccardo Romagnoli, fidanzato Angelica Baraldi: “Ecco perchè non l’ho baciata”/ “Sono diverso dagli altri…”

Grande Fratello 2023, Riccardo Romagnoli e il “caso” del non-bacio ad Angelica Baraldi

Il Grande Fratello 2023, in linea con le sue edizioni precedenti, offre spesso e volentieri argomenti di riflessione e discussione. Nelle ultime settimane ha fatto particolarmente discutere una questione con al centro Angelica Baraldi. Riassumendo il contesto in breve: la giovane concorrente è stata accusata di essere troppo vicina a Mirko Brunetti dalla fidanzata di quest’ultimo, Greta Rossetti. Ne è scaturito un forte scontro dal quale non è emerso nulla di idilliaco tra le due donne.

Dopo il confronto al femminile, Angelica Baraldi ha potuto riabbracciare il suo fidanzato: Riccardo Romagnoli. Una discreta consolazione per quella che fu una delle puntate più dure della giovane concorrente del Grande Fratello 2023. Tante parole al miele, occhi luccicanti di lacrime ma un fattore ha catturato l’attenzione del web: l’assenza di un bacio. A tal proposito si era già pronunciata Angelica Baraldi spiegando come il loro rapporto andasse oltre determinate speculazioni.

Riccardo Romagnoli, fidanzato Angelica Baraldi: “In quel contesto il bacio non mi è venuto…”

Come riporta BlogTivvu, a distanza di giorni è entrato anche Riccardo Romagnoli nel merito della discussione sul bacio mancato con Angelica Baraldi. Intervistato da Fanpage, il fidanzato della concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato: “Non è successo perchè probabilmente sono un ragazzo un po’ diverso rispetto a tanti miei coetanei. Non uso i social e non amo condividere con tutte le cose private, cerco sempre di vivere con intimità i sentimenti, le amicizie, i successi e gli insuccessi”.

Le parole di Riccardo Romagnoli sono piuttosto chiare; ed effettivamente non vi è motivo di dubitare di quanto da lui raccontato in riferimento al bacio non dato ad Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023. La poca dimestichezza con le telecamere può essere un freno inibitore indubbio. “Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, se qualcuno vuole giudicare la mia relazione sul fatto che non ho dato un bacio ad Angelica allora posso anche non esistere in un’epoca social… Io e Angelica ci capiamo perfettamente e il fatto che abbia dato più importanza alle parole che al singolo bacio, capendo quello che stavo dicendo mi rende molto orgoglioso di lei”. Riccardo Romagnoli ha anche aggiunto: “Devo ammettere che in quel contesto il bacio non mi è venuto come primo gesto perché ero concentrato nel trasferirle tutta la mia positività”.











