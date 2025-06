Attore, conduttore e showman molto noto e apprezzato nel panorama televisivo italiano. Riccardo Rossi è senza dubbio uno dei personaggi televisivi a cui il pubblico è più affezionato, fin dai tempi della fortunata serie “Ragazzi della terza C”. Nel corso della sua carriera, Riccardo Rossi ha preso parte a tanti altri programma importanti della nostra tradizione televisiva, tra cui anche Carramba che sorpresa. Proprio in una intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, parlando della sua lunga carriera, ha ricordato il legame con la mitica Raffaella Carrà, che a quanto pare temeva la sua esuberanza e la sua verve comica.

“Temeva la mia irruenza. Mi invitò a cena, ma mi mise in un angolo”, ha confidato divertito. Con tutti i suoi impegni non ha mai avuto il tempo di pensare seriamente alla costruzione di una famiglia, anche se fino a qualche anno fa era felicemente fidanzato con la food blogger con Chiara Maci.

Riccardo Rossi, lo scetticismo nei confronti del matrimonio e della convivenza: “Sono per le case separate”

Le loro strade si sono divise, chissà se per la ritrosia di lui ad avere figli. “Non mi sono mai sentito pronto”, avrebbe detto al Corriere della Sera. Anche il matrimonio non lo ha mai stuzzicato, perché crede nella “coppia stabile ma in due appartamenti diversi”. Una presa di posizione molto forte, coerente con il suo vissuto e le sue decisioni spiazzanti.

Sempre nel corso della stessa intervista al Corriere, infatti, Riccardo Rossi aveva confessato di aver chiuso una storia in passato dopo che la fidanzata aveva manifestato il desiderio di avere figli in futuro. A proposito di figli, uno dei suoi ultimi film – dal titolo “La prima volta di mia figlia” – racconta con ironia e leggerezza una storia che si basa sul peggior incubo di un padre.