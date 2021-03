Riccardo Rossi/ Chiara Maci è la sua ultima fidanzata? Lui svela: “Sono scapolo!”

Il noto attore romano Riccardo Rossi sarà il nuovo concorrente di Amadeus a I Soliti Ignoti, nella puntata id oggi 8 marzo. Se la sua carriera televisiva è ben nota, lo è molto meno la sua vita privata. Ad oggi, stando alle poche indiscrezioni e dichiarazioni fatte da lui stesso, non sembra ci sia una donna nella sia vita. Riccardo Rossi non è sposato e non ha figli ma nel suo passato si ricorda una compagna che è, come lui, un volto noto della Tv: stiamo parlando di Chiara Maci.

La storia con la food blogger è stata però tenuta abbastanza lontana dai riflettori. Poi, nel 2015, in occasione dell’uscita del film La prima volta (di mia figlia), l’attore ha dichiarato di essere scapolo e senza figli. Oggi ha una nuova fidanzata? Al momento non ce n’è certezza.

Riccardo Rossi: “Come sarei come padre? Difficile dirlo!”

In un’intervista rilasciata a cinematographe.it nel 2015, Riccardo Rossi ha svelato come sarebbe per lui essere padre: “Difficile dirlo. Mi piacerebbe essere un padre apprensivo quel giusto ma, come diceva Marcello Bernardi (che è un noto pediatra italiano): i genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita, ma devono essere sempre pronti a diventare il porto sicuro in cui il figlio può tornare tranquillamente in ogni momento in caso di tempesta. Quindi i genitori devono essere sempre presenti quando il figlio ne ha bisogno ma non devono fare nulla per trattenerlo.”

