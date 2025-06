L’estate, per la tv, è il periodo che separa ‘vecchio’ e ‘nuovo’: i palinsesti televisivi cambiano, si rinnovano e proprio mentre gli appassionati si godono le ferie gli addetti ai lavori mettono il turbo per dare un tocco di novità ai format più solidi. Non sfugge al turbinio di rumor e retroscena la nuova stagione di Domenica In; le frasi sibilline di Mara Venier nel corso di queste settimane avevano già lasciato presagire che qualcosa sarebbe cambiato per il 2025-2026. La storica conduttrice del talk, a dispetto di quelle che sembravano le sue più ferme convinzioni, ha optato per il dietrofront e non lascerà la sua creatura domenicale.

Resta però un tocco di novità che starebbe alimentando indiscrezioni e rumor piuttosto insistenti: chi al suo fianco? L’ultimo nome in circolo è quello di Riccardo Rossi, noto attore e comico romano.

Riccardo Rossi a Domenica In al fianco di Mara Venier, suggestione o possibilità concreta? Forse siamo ancora nell’ambito della prima circostanza ma più di un indizio sembra avvalorare la tesi di questo inedito sodalizio. Si è ampiamente parlato della voglia di garantire nuova freschezza al format ed inserire un figura che possa investire di ironia e umorismo converge proprio verso tale esigenza.

Non solo Riccardo Rossi: come cambia Domenica In per la stagione 2025-2026

A raccontare del possibile ingresso di Riccardo Rossi a Domenica In al fianco di Mara Venier per una sorta di ‘conduzione corale’ è L’Architetto che sottolinea anche, nel merito degli altri nomi emersi, il ‘no’ di Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo – particolarmente accreditato fino a qualche giorno fa – sembrerebbe essersi defilato per dedicarsi ad altri progetti per la tv. Diverso invece il caso di Fiorello che, tra il serio ed il faceto, è sembrato tendere la mano alla conduttrice del talk domenicale.

L’impressione è che le riserve non verranno sciolte prima di qualche settimana; la nuova conduzione ‘corale’ di Domenica In per la stagione 2025-2026 potrebbe accogliere Riccardo Rossi ma, in linea con il colpi di scena del tele-mercato, non è detto che il nome in questione non venga scalzato da una personalità ancora non al vaglio.