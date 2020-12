Riccardo Rossi/ Fedele ad Amadeus, sarà anche a Sanremo 2021?

La domanda adesso sorge spontanea: Riccardo Rossi sarà anche sul palco di Sanremo 2021? Dopo l’esperienza di Ama Sanremo al fianco di Amadeus e di Sanremo Giovani che si conclude questa sera con la finalissima che decreterà l’ingresso di sei giovani sul palco dell’Ariston, cosa ne sarà di questo connubio perfetto tra l’attore e l’amico Ama? Al momento non sappiamo ancora quali saranno i nomi che vedremo salire sul palco di Sanremo il prossimo marzo ma molto capiremo questa sera durante questa finalissima dedicata ai giovani in cui conosceremo anche i nomi dei big in gara nella seconda edizione firmata da Amadeus. Ma chi è Riccardo Rossi? Certamente non ha bisogno di presentazioni visto che nella sua carriera non solo si è cimentato nella recitazione ma anche nella conduzione, nella musica e nella scrittura ottenendo la candidatura ai Nastri d’argento per il miglior soggetto.

Riccardo Rossi, chi è? Dal teatro al cinema e la musica, ecco cosa ha fatto nella sua carriera

L’attore classe 1962, nasce a Roma e inizia la sua carriera con College nel 1984 sbarcando poi nel cast di Mamma Ebe e Grandi magazzini. La svolta arriva però con il ruolo di Mazzocchi nella serie tv di Italia 1 I ragazzi della 3ª C. Rimane poi sulle reti del Biscione prendendo parte a Non è la Rai, a Forum e a Buona Domenica, per tornare poi in Rai dove ha condotto Nessundorma al fianco di Paola Cortellesi, e poi su La7 dove, nel 2003 Rossi ha condotto Assolo. Ma Riccardo Rossi non si è mai arenato alla tv o al cinema perché ha amato e ama il teatro dove ha scritto monologhi che poi hanno dato vita ad un libro edito da Mondadori, Pagine Rossi. Anche dietro le quinte l’attore si è dato molto da fare figurando tra gli autori di Fiorello. Cos’altro gli vedremo fare in questo 2021?



