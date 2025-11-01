Tutto quel che sappiamo su Riccardo Sangiuliano, chi è il compagno di Claudia Gerini? Ecco il nuovo amore dell'attrice romana...

Tutto su Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, ecco chi è il compagno della celebre attrice

Forse non tutti sanno che la vita privata e sentimentale di Claudia Gerini ruota attorno a Riccardo Sangiuliano, che è il cugino dell’ex ministro. In una intervista rilasciata di recente a Un Giorno da Pecora, la celebre attrice romana ha parlato delle ultime evoluzioni amorose, ammettendo di essere impegnata ormai da oltre un anno con il suo Riccardo. Parlando della storia d’amore con il compagno, ha detto di essere molto serena e allegra grazie a questa relazione.

Claudia Gerini, chi è?/ La carriera e la confessione choc sulle molestie: "Sono sempre riuscita a scappare"

Un rapporto che ha tenuto al riparo dai riflettori del gossip, forse per cautela o scaramanzia, ma ora comunque non ha alcuna intenzione di nascondersi e non fa alcun mistero di essere impegnata con Riccardo Sangiuliano. A differenza del cugino, non ha esperienza politiche ma è un esperto nel settore finanza ed un abile e stimato imprenditore.

Claudia Gerini e la storia d'amore con Gianni Boncompagni/ "Mi ha insegnato tanto e poi..."

Claudia Gerini e la serenità ritrovata grazie al nuovo compagno Riccardo Sangiuliano

Ricordiamo che prima di conoscere Riccardo Sangiuliano, Claudia Gerini aveva trascorso un periodo single, dopo le relazioni finite male con l’ex marito Alessandro Enginoli ed il cantante dei Tiromancino, Federico Zampigilione. Con il primo compagno, nel 2004, ha messo al mondo l’amata figlia Rosa, mentre cinque anni più tardi è diventata mamma della secondogenita Linda, nata dalla storia d’amore con il secondo compagno, con cui ha vissuto una lunga storia d’amore dal 2004 al 2016.

Ex fidanzati Claudia Gerini/ Da Alessandro Enginoli a Federico Zampaglione: "siamo stati fortunati"

Oggi Claudia Gerini sembra aver ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale e si gode la serenità con Riccardo Sangiuliano. Al momento la coppia non ha rivelato molti dettagli sulla relazione, prediligendo un basso profilo, volto a tutelare l’equilibrio del loro rapporto.