Riccardo Sangiuliano, chi è il fidanzato di Claudia Gerini/ “Sono innamorata, è una bellissima relazione!”

C’è un nuovo fidanzato nella vita di Claudia Gerini. Si tratta di Riccardo Sangiuliano, l’uomo che da tempo ha fatto breccia nel cuore della bellissima e bravissima attrice italiana. Un nuovo amore per la Gerini tornata ad amare dopo la fine della relazione con Federico Zampagnone, leader dei Tiromancino, da cui ha avuto la figlia Linda e il matrimonio con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, da cui ha avuto la figlia Rosa. A confermare che è un grande amore è stata proprio l’attrice che lo scorso settembre ha dichiarato: “sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa tre”. Un vero e proprio colpo di fulmine, una passione travolgente quella scoppiata tra l’attrice romana e il manager e imprenditore.

I due, infatti, sono stati paparazzati in atteggiamenti molto intimi e complici dal settimanale Diva e Donna. Prima una romantica uscita a cena conclusasi con un passionale bacio ripreso e pubblicato su diversi settimanali di gossip. Per la Gerini è tempo di un nuovo amore, ma anche per Riccardo Sangiuliano che in passato è stato legato a Nathalie Caldonazzo.

Chi è Riccardo Sangiuliano, il fidanzato di Claudia Gerini ed ex marito di Nathalie Caldonazzo

Riccardo Sangiuliano non è nuovo al mondo dello spettacolo. Oggi è il fidanzato di Claudia Gerini, ma in passato il manager e imprenditore è stato legato ad un’altra donna del mondo della recitazione e della televisione. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, attrice di cinema e teatro, a cui è stato legato per diversi anni. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Mia. Nonostante la nascita della bambina, la coppia è scoppiata e si è lasciata.

Il nome di Sangiuliano però si è fatto sentire anche per un bacio passionale dato a Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli. Si tratta però di gossip legati al passato, visto che oggi il manager e imprenditore napoletano, attualmente Head od Assettatevi Management di Assiteca Sim, ha occhi e cuore solo per la bella Claudia!

