Riccardo Sangiuliano, chi è l’ex di Nathaly Caldonazzo e padre di Mia/ “È stato un amore difficile”

Riccardo Sangiuliano è l’ex compagno di Nathaly Caldonazzo, naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. La popolare attrice e showgirl, dopo la storica e romantica relazione con Massimo Troisi, ha incontrato l’imprenditore napoletano alla quale è rimasta legata per diversi anni, prima della brusca rottura. Di lui non si hanno sufficienti informazioni, essendo un volto lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori del gossip.

Sappiamo però che è laureato in Finanza Aziendale all’università Luiss e ha conseguito un Master in Value Investing alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato presso una banca svizzera, mentre al momento dovrebbe ricoprire il ruolo di Head of Asset management presso Assiteca Sim.

Riccardo Sangiuliano e Nathaly Caldonazzo: la loro storia d’amore sino all’addio

La storia d’amore tra Riccardo Sangiuliano e Nathaly Caldonazzo è stata suggellata anche dalla nascita della piccola Mia, unico frutto del loro amore. La figlia della coppia è nata nel 2004, dopo 4 anni di relazione, e il nome attribuito alla bambina è un tenero omaggio a Mia Farrow, attrice americana amatissima dalla madre. A Verissimo la Caldonazzo aveva così parlato del turbolento amore con l’ex compagno, sino alla separazione: “È stato un amore difficile, ma comunque un amore. Abbiamo creato qualcosa di meraviglioso insieme. Non rimpiango nulla anche se tra noi due non ha funzionato. Avrei voluto, perché io ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco”.

Anche nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi 2023, Nathaly ha avuto modo di parlare dell’affetto per la figlia Mia e delle difficoltà da lei vissute per la separazione dei genitori: “È stata una bambina che ha dovuto superare tante situazioni brutte, pesanti. Con una madre e un padre che non si sono mai amati, anzi forse odiati“.

