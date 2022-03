Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo e la figlia Mia/ “Spero di avere dato…”

Nathaly Caldonazzo ha rivelato in occasione della sua presenza nella Casa del “Gf Vip” di avere un nuovo compagno, ma non ha voluto dare dettagli sulla sua identità. La showgirl si augura così di mettere da parte l’amarezza per la fine della relazione con Andrea Ippoliti, con cui aveva partecipato a “Temptation Island Vip”, che le ha lasciato non pochi strascichi.

Nella vita dell’ex primadonna del Bagaglino c’è però stato anche un altro amore importante, quello con Riccardo Sangiuliano, da cui ha avuto la sua unica figlia, Mia. L’uomo è particolarmente riservato, ma era finito al centro del gossip recentemente, in seguito a un bacio scambiato con Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.

Riccardo e Mia Sangiuliano: chi sono ex e figlia di Nathaly Caldonazzo

La vita sentimentale di Nathaly è stata piuttosto turbolenta e non le ha permesso finora di trovare la stabilità. Nonostante il loro rapporto sia finito male, lei non può che essere riconoscente a Riccardo Sangiuliano, da cui ha avuto la sua unica figlia, Mia, a cui è legatissima.

I telespettatori del reality hanno avuto modo di conoscere da vicino la ragazzina nata nel 2004, in occasione di una delle scorse puntate in cui lei si era presentata per fare una sorpresa alla mamma. L’ex compagna di Massimo Troisi è particolarmente orgogliosa di lei, che sembra avere recuperato anche il legame con il papà dopo una fase di alti e bassi: “È una ragazza molto forte e matura, molto più di me alla sua età – sono state le sue parole –. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno!.

