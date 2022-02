Riccardo Sangiuliano, ex Nathaly Caldonazzo e papà di Mia/ “Rapporti turbolenti”

Tra i grandi amori di Nathaly Caldonazzo c’è Riccardo Sangiuliano. Uomo molto riservato e non appartenente al mondo dello spettacolo, Riccardo è un imprenditore di origini napoletane. Di lui sappiamo che ha conseguito ​​una laurea in Finanza aziendale alla Luiss e un master in “Value investing” alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato per un istituto finanziario svizzero, oggi invece è Head of Asset Management di Assiteca Sim.

Ha superato i 50 anni ma, nonostante il suo passato come marito di Nathaly Caldonazzo, continua a rimanere ben distante dai riflettori. Insieme Nathaly e Riccardo hanno avuto una figlia, Mia, che oggi ha 17 anni. Proprio quest’ultima farà una sorpresa a sua mamma nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo e i rapporti con l’ex Riccardo Sangiuliano

Se quello tra Nathaly Caldonazzo e il suo ex Riccardo Sangiuliano è un rapporto tranquillo, non è lo stesso per quello che Mia ha con il suo papà. È stata proprio la gieffina a raccontarlo nella Casa, spiegando che: “Mia ha un rapporto troppo difficile col padre. […] Crescerla non è stato facile. I nonni napoletani meravigliosi, se non avessi avuto loro… con la nonna non ci vado troppo d’accordo perchè ha difeso troppo il figlio, ma questo è tipico forse delle mamme napoletane. Apprezzo comunque tutto quello che ha fatto per me, non ce l’avrei fatta senza di lei. Vorrei che Mia – ha aggiunto la Caldonazzo – avesse un buon rapport col padre, mi solleverebbe da tante preoccupazioni e invece purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile. Ho provato anche a parlare ma c’è della rabbia dentro, io non ho mai voluto parlare male di lui comunque”.

