Riccardo Sangiuliano, ex Nathaly Caldonazzo/ Figlia Mia: “Qualcosa di meraviglioso”

Riccardo Sangiuliano, chi è l’ex di Nathaly Caldonazzo

Dopo la sua relazione con Massimo Troisi, Nathaly Caldonazzo è stata legata all’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Su di lui si conoscono pochissime informazioni: è laureato in Finanza Aziendale all’università Luiss. Ha conseguito poi un Master in Value Investing alla Columbia University e fino al 2016 ha lavorato presso una banca svizzera. Oggi è l’Head of Asset management presso Assiteca Sim. Nel 2004, dopo quattro anni di relazione, Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano sono diventati genitori di Mia, chiamata così in omaggio all’attrice americana Mia Farrow. Parlando della sua storia d’amore con il padre di sua figlia, Nathaly Caldonazzo ha detto a Verissimo: “È stato un amore difficile, ma comunque un amore. Abbiamo creato qualcosa di meraviglioso insieme. Non rimpiango nulla anche se tra noi due non ha funzionato. Avrei voluto, perché io ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco”.

Nathaly Caldonazzo choc sul padre Mario/ "Violento emotivamente ma anche fisicamente"

Mia Sangiuliano, figlia di Nathaly Caldonazzo

Mia Sangiuliano è la figlia di Nathalie Caldonazzo e dell’ex compagno Riccardo Sangiuliano. Classe 2004, Mia è diventata da poco maggiorenne ma i genitori hanno sempre protetto la sua privacy: “È una ragazza molto forte e matura molto più di me alla sua età. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”, aveva rivelato l’attrice in un’occasione. Mamma e figlia sono molte legate, come hanno dimostrato durante la partecipazione della Caldonazzo al Grande Fratello Vip. “Non ce la faccio più senza di te, mi manchi tanto. È difficile stare qui, ho dei momenti di sconforto”, aveva detto la Caldonazzo ricevendo la visita della figlia, che si era detta molto orgogliosa del percorso fatto dalla madre.

