Riccardo Scamarcio, chi è e vita privata/ Il gossip su Benedetta Porcaroli e…

Riccardo Scamarcio e l’amore sbocciato sul set con Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio sarà protagonista della replica di Danza con me, lo show di Roberto Bolle. Il programma andrà in onda su Raiuno in prima serata. Il popolare attore sta vivendo una bella storia d’amore con la collega Benedetta Porcaroli. Galeotto è stato il set dell’ultimo film “L’ombra del giorno”. La coppia ha voluto mantenere nel riserbo la loro storia e sono apparsi insieme solo alla premiere romana del film. Riccardo Scamarcio aveva però tagliato corto quando gli era chiesto di commentare il suo rapporto con la Porcaroli: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”. Anche Benedetta Porcaroli aveva risposto che la loro storia procedeva bene senza aggiungere altro.

Riccardo Scamarcio/ "Nessuno è contadino in famiglia, mi piace definirmi zappatore"

Qualche segnale su un presunto avvicinamento tra loro c’era stato quando erano apparsi degli scatti che li ritraevano insieme. Entrambi hanno alle spalle storie importanti. Riccardo Scamarcio nel 2021 ha chiuso una relazione con Angharad Wood, manager britannica da cui ha avuto una bambina, Emily, nata nel luglio 2020. Prima della Wood, una lunghissima storia con Valeria Golino, finita nel 2018. Per lui la rottura con la Golino fu un lutto devastante: “È una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito”, disse in un’inetrvista a Vanity Fair.

LA SCUOLA CATTOLICA/ Il delitto del Circeo da una nuova prospettiva

Riccardo Scamarcio e la travagliata vita sentimentale, da Valeria Golino a Angharad Wood

Riccardo Scamarcio è uno degli attori più famosi del panorama cinematografico italiano. Riccardo è sempre riuscito a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale, anche se ha avuto diverse storie d’amore travagliate, anche se sembra aver trovato la serenità con la giovane attrice Benedetta Porcaroli. Pochissimo si sa della storia tra Angharad e Riccardo. Lei è una manager che gestisce un’agenzia a Londra che si occupa di attori e scrittori. E deve essere stato proprio il motivo che li ha fatti incontrare. Nel luglio del 2020 è trapelata la notizia secondo la quale la donna sarebbe stata in dolce attesa. I due sono diventati genitori il 29 luglio di una splendida bambina, di nome Emily.

Scamarcio e Porcaroli "L'ombra del giorno? Amore ai tempi di guerra"/ "Film giallo"

Il papà ha parlato al Corriere della Sera delle sensazioni di diventare padre: “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa“, ha rivelato. Nel settembre del 2021 però Riccardo Scamarcio è stato paparazzato in compagnia dell’attrice Benedetta Porcaroli per cui avrebbe lasciato la madre di sua figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA