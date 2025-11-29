Riccardo Scamarcio, compagno di Benedetta Porcaroli: i due stanno insieme dal 2021, quando hanno lavorato insieme sul set di un film

Riccardo Scamarcio, compagno di Benedetta Porcaroli: chi è l’attore? Innamorati dal 2021

Il mondo del cinema non è certo nuovo a storie d’amore nate sul set. Tra queste c’è quella tra Riccardo Scamarcio e la bellissima e talentuosa Benedetta Porcaroli, la sua compagna dal 2021. I due si sono innamorati proprio durante le riprese di un lavoro in comune, L’ombra del giorno di Giuseppe Piccione. Si erano in realtà conosciuti l’anno precedente sul set del film La scuola cattolica. Una simpatia e niente più, almeno inizialmente. L’anno successivo, poi, quella simpatia si è trasformata in amore e ne è nata una storia che va avanti tutt’ora con grande trasporto da parte di entrambi.

Tra i due la differenza di età è importante: il compagno di Benedetta Porcaroli ha ben 18 anni in più di lei. Una differenza anagrafica che però sembra non aver mai pesato eccessivamente su di loro. La storia d’amore, infatti, prosegue con progetti importanti da parte di entrambi, senza far caso a ciò che le carte di identità dicono. Benedetta, qualche tempo fa, ha rivelato: “Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due”. Insomma, due vite che si coordinano bene, nonostante le differenze: a unirli, in primis, è stato l’amore per il loro lavoro, nel mondo del cinema.

Riccardo Scamarcio, compagno di Benedetta Porcaroli: il desiderio di diventare mamma

Con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli fa progetti importanti. Insieme dal 2021, i due sognano ora di ufficializzare ancor di più la loro storia d’amore e magari allargare la famiglia tra qualche tempo. In un’intervista di qualche anno fa, l’attrice aveva raccontato: “So che i bambini mi piacciono molto. Non so se sono pronta ma sento che è qualcosa che fa parte di me”. Insomma, i due proseguono la loro relazione con progetti importanti che presto potrebbero prevedere anche la nascita di un bimbo.