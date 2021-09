Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli fidanzati?/ Dagospia lancia lo scoop, ma…

Dagospia sgancia la bomba sul cinema italiano. Secondo quanto fa sapere in esclusiva il sito di Roberto D’Agostino, sarebbe scoppiato l’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Tra i due attori, scrive Dagospia, la fiamma sarebbe esplosa dopo aver lavorato insieme sul set di due film al punto che entrambi avrebbero lasciato i rispettivi compagni. Secondo Dagospia, dunque, Scamarcio avrebbe lasciato manager inglese Angharad Wood dalla quale ha recentemente avuto una figlia mentre Benedetta Porcaroli avrebbe detto addio all’attore e regista Michele Alhaiquee con cui aveva una storia che durava da circa sei anni.

Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, lite sul set/ "Smettila o ti prendo a schiaffi!"

La scintilla tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbe esplosa sul set del film L’ombra del giorno che dovrebbe sbarcare nelle sale cinematografiche a breve.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: nessun commento sul gossip di Dagospia

Nessun commento da parte di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Entrambi molto riservati, parlano raramente delle proprie vite private. Sia Scamarcio che la Porcaroli sono concentrati sulle rispettive carriere. La Porcaroli, negli scorsi giorni, è arrivata a Venezia da sola e ha incantato tutti.

Riccardo Scamarcio/ Angharad Wood e quel mistero sul nome della figlia...

Classe 1998, la Porcaroli è una delle attrici più giovani del cinema italiano, già con una brillante carriera alle spalle. In tv, è stata la protagonista di fiction di successo come Tutto può succedere. Protagonista della serie Netflix Baby, ha spiccato il volo al cinema con film importanti come Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti e 18 regali con Vittoria Puccini. Giovanissima, talentuosa e con una carriera brillante davanti, Benedetta Porcaroli smentirà l’ultima notizia sulla sua vita privata?

LEGGI ANCHE:

Riccardo Scamarcio papà, Angharad Wood ha partorito/ Mistero sul nome della figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA