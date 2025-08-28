Benedetta Porcaroli posa in solitaria al Festival del Cinema di Venezia: assente il compagno e collega Riccardo Scamarcio, aria di crisi?

Un po’ per la loro discrezione mediatica, un po’ anche per l’assenza di ostentazioni – come giusto che sia – sul web, la liaison tra Riccardo Scamarcio e la compagna Benedetta Porcaroli alimenta la curiosità degli appassionati e al contempo il ‘mistero’. La coppia è tornata al centro dell’attenzione proprio nelle ultime ore con qualcuno che ha accennato ad una possibile frizione tra loro, se non crisi, ma per quale motivo?

La presunta crisi tra Riccardo Scamarcio e la compagna Benedetta Porcaroli sarebbe riconducibile ad uno degli ultimi impegni dell’attrice, presente all’82a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ma senza, appunto, il collega e dolce metà. Un’assenza che per alcuni potrebbe essere il preludio ad un rapporto in bilico ma che, in realtà, ha una spiegazione molto più semplice e pragmatica.

Benedetta Porcaroli senza Riccardo Scamarcio al Festival del Cinema: la verità sull’assenza dell’attore e compagno

Come racconta Cosmopolitan, Benedetta Porcaroli si trova attualmente a Venezia per l’82a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in quanto parte del cast del film ‘Il rapimento di Arabella’ in qualità di protagonista. Dunque, a differenza di Riccardo Scamarcio, ha un valido motivo per essere presente al Festival del Cinema. Il collega, nonché compagno, non ha attualmente in calendario impegni cinematografici che siano riconducibili all’appuntamento dove invece è presente Benedetta Porcaroli. Le foto in solitaria non sono dunque indice di una crisi; bensì di rapporti professionali che pur avendo come matrice la medesima passione, viaggiano su binari separati.

Inoltre, come già accennato in principio, dalle prime indiscrezioni sulla liaison tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli la costante è stata la riservatezza. Il primo a parlare della liaison è stato il settimanale Chi ma di nuove foto o commenti ufficiali nemmeno l’ombra. Segno di una volontà legittima e marcata di separare esposizione pubblica e vita privata.