Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, lite sul set/ “Smettila o ti prendo a schiaffi!”

Alta tensione sul set del film “L’ombra di Caravaggio”, di cui Michele Placido è regista e attore non protagonista. In scena è andata una rissa, che niente aveva a che fare con la pellicola. Riccardo Scamarcio avrebbe preso in giro Brenno Placido, figlio del regista, perché secondo lui non capiva il senso di un dialogo, e lo avrebbe fatto davanti alle maestranze. Il collega non l’ha presa affatto bene, quindi gli ha risposto per le rime e Scamarcio ha perso il controllo. La vicenda è stata ricostruita da Libero, secondo cui li hanno dovuti separare perché stavano per prendersi a botte. Una scena choc partita con Riccardo Scamarcio, che nel film interpreta il pittore. Con voce impostata si è messo a fare il professore al giovane collega su come doveva recitare. Brenno Placido non l’ha presa affatto bene, quindi si è rivolto all’aiuto regista dicendo: «Va bene, basta. Giriamola come vuole Riccardo». Per l’attore pugliese è stato un gesto di sfida, infatti ha replicato: «Non ti azzardare a ripetere una cosa così. È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla».

RICCARDO SCAMARCIO E BRENNO PLACIDO, RISSA SFIORATA SUL SET

Ma Riccardo Scamarcio non si è limitato a rispondere male a Brenno Placido. «Se non la pianti, ti prendo a schiaffi». A quel punto il figlio di Michele Placido è scattato furioso verso il collega. I due, secondo quanto riportato da Libero, si sono affrontati testa contro testa. Sarebbe finita in rissa se non li avessero separati in tempo. Il regista non ha assistito alla lite, anche perché aveva colto la tensione tra i due, quindi aveva deciso di lasciare loro modo di risolverla da soli. Ma le sue aspettative sono state evidentemente deluse. Peraltro, non è neppure l’unica lite avvenuta sul set da quando il set si è trasferito da Napoli a Roma. Qualche giorno prima l’aiuto regista si era permesso di riprendere un’attrice con una parte secondaria. Si tratta di Federica Luna Vincenti, moglie di Michele Placido, che secondo quanto riportato dal quotidiano, non avrebbe gradito cominciando a inveire nervosamente.



