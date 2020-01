Riccardo Scamarcio/ Il “triangolo” Incorvaia-Sarcina ha acceso gli animi (GF Vip)

Riccardo Scamarcio è finito subito nel mirino di Clizia Incorvaia, ancora prima che il GF Vip 4 accendesse i suoi motori. Il noto attore romano infatti ha avuto un flirt con l’ex moglie di Francesco Sarcina, come ha svelato quest’ultimo al Corriere della Sera lo scorso luglio. “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, ha detto il cantante. Dopo quattro anni di matrimonio, per Sarcina è stato un vero colpo al cuore. Anche alla luce di Femmina, l’album da solista che le ha dedicato in seguito alla pausa da Le Vibrazioni. “L’episodio di Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo”, ha detto ancora in merito al tradimento, che a quanto pare sarebbe avvenuto in seguito alla crisi che la coppia ha affrontato nel novembre del 2018. “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”, ha detto invece Clizia al settimanale Gente.

Riccardo Scamarcio ha “tradito” il migliore amico con Clizia?

Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia hanno avuto un flirt oppure no? Secondo l’attore romano non ci sarebbe nulla di vero, mentre la concorrente del Gf Vip 4 ha già avuto modo negli scorsi mesi di svelare la sua verità. “Riccardo dice che mi sono inventata tutto e che tra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile”, ha detto al Corriere della Sera, “e mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”. Va ricordato però che l’attore non ha mai smentito il tradimento, ma che sarebbe stato un amico a lui vicino a rivelare tutto al settimanale Oggi. A ridimensionare tutto ci ha pensato la stessa Clizia, che ha svelato al quotidiano come sarebbero andati i fatti fra lei e Scamarcio: “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”. Subito dopo, l’influencer avrebbe scelto la strada del silenzio per evitare che i rapporti fra l’attore e l’ex marito si incrinassero. A febbraio poi aveva scelto di dare una nuova chance al suo matrimonio, motivo che l’ha spinta a dire tutto solo durante il viaggio di ritorno dalle vacanze di Pasqua: “Francesco mi ha messa sotto torchio, mi ha fatto un interrogatorio. Diceva che ero strana, che si sentiva che gli nascondevo qualcosa, che lui è uno Scorpione, che le cose le sogna, le capisce”.

