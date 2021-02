Riccardo Scamarcio/ “Mia figlia? Amore ancestrale, mio padre non era così affettuoso”

Lo scorso luglio, dopo essere diventato papà, l’attore Riccardo Scamarcio aveva messo subito le cose in chiaro: “Chiedetemi tutto, tranne che di mia figlia”. Un bisogno di privacy più che comprensibile ma in qualche modo non rispettato da tutti, al punto che i ben informati hanno spoilerato anche il nome della nuova arrivata, Emily, sebbene non abbia mai trovato piena conferma nè da parte dell’attore nè dalla sua compagna, la manager inglese Angharad Wood. Dalla lieta notizia sono trascorsi poco più di sei mesi, tempo durante il quale Scamarcio ha potuto metabolizzare il suo stato di neo papà aprendo anche un piccolo spiraglio ai più curiosi.

Più che parlare della bimba di pochi mesi, Riccardo ha voluto concentrare l’attenzione soprattutto sulla sua nuova vita da papà e nel corso di una intervista al Corriere della Sera, in occasione della presentazione del suo nuovo film dal titolo “L’ultimo Paradiso”, l’attore ha dichiarato: “Dalle mie parti (è nato a Trani, ndr), l’amore filiale si porta in modo fisico”.

RICCARDO SCAMARCIO, PRIME PROLE SUL RUOLO DI PADRE

Riccardo Scamarcio, oggi padre, non perde le sue origini pugliesi e pensando al tipo di rapporto che esiste al Sud tra genitori e figli ha raccontato: “Ai bambini si mettono le mani in faccia, ci si parla in dialetto. Si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio”. Nel parlare di genitorialità, Scamarcio si è lasciato scappare anche un dettaglio intimo molto importante: “È qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era così affettuoso“. Impossibile però farlo sbottonare sul tipo di padre che in questi pochi mesi ha avuto modo di sperimentare. Tante però le cose che la paternità gli ha fatto capire: “In primis che avere un figlio è un amore ancestrale”, dice, “Diventando padre ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te”. Nonostante la paternità però, aggiunge, al cinema non ha affatto rallentato, anzi, ammette, “ho accelerato, lo porto a casa”. Riccardo tuttavia preferisce continuare a preservare la sfera privata dosando bene le rivelazioni più personali sulla vita di coppia e di genitori. Intanto, come rivela Vanity Fair, nell’ultimo periodo si è perfino parlato di un matrimonio celebrato in gran segreto. Tutta “colpa” di due misteriosi anelli spuntati sulle mani dell’attore e della compagna.



