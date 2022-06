Riccardo Scamarcio/ “Nessuno è contadino in famiglia, mi piace definirmi zappatore”

Riccardo Scamarcio parla della sua vita: “Se vuoi fare la rivoluzione devi partire dalla terra”

Riccardo Scamarcio ha parlato a cuore aperto della sua vita e del suo modo di crescere come attore e come persona, da sempre ama definirsi “zappatore“, produce vino e olio biologico. La sua piccola realtà è diventata il suo mantra quotidiano, in questo modo riesce a capire in che modo deve girare il mondo. In merito dichiara: “La rivoluzione deve partire dalla terra”. Riccardo Scamarcio interpreterà Elio De Angelis nel film “Alla Vita”. Diretto da Stephane Freiss, Lou De Laage e prodotto da Ba.Be e Indiana.

Il protagonista interpretato da Riccardo Scamarcio, sarà un gallerista che si occuperà della azienda agricola dal padre dopo la sua morte. L’attore si sente legato a questo ruolo, proprio perchè si sente legato alla terra, nel suo caso questo rapporto è coltivato ogni giorno con la produzione di vino e olio biologico. Nel film Elio si troverà ad ereditare la proprietà di famiglia per poi mandarla avanti a tutti i costi, facendo fede sempre al senso dell’onore che da sempre ha contraddistinto la famiglia.

Il legame della terra tra Riccardo Scamarcio e il personaggio di Elio

L’attore Riccardo Scamarcio parla anche di quando partì dalla sua città per andare a Roma e studiare al Centro sperimentale. In merito dichiara: “Non avevo bisogno di rompere come Elio, in me c’era un pò di ribellione, se avessi potuto avrei fatto l’attore già ad Andria. Adesso vivo tra Roma e la mia amata Puglia“. La scelta del ruolo di Elio è stata fata senza un obiettivo ben preciso, Scamarcio afferma che da sempre gli sono interessati gli interlocutori.

In questo caso gli è piaciuto anche il copione e il film mostra in modo delicato i rapporti familiari, la poca comunicazione che c’è tra i coniugi, e anche l’impossibilità di Esther nella scelta della propria vita. L’attore ha parlato anche della sua esperienza di padre, in merito ha dichiarato di essere un tenerone e di squagliarsi non appena vede sua figlia. La vita gli ha insegnato che il tempo è il bene più prezioso, infatti con il passare degli ani si capisce perchè i padri e le madri dicevano certe cose.

