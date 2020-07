Riccardo Scamarcio papà, Angharad Wood ha partorito/ Mistero sul nome della figlia

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta. È infatti nata sua figlia, avuta dalla compagna Angharad Wood. Una notizia delle ultime ore, dopo l’annuncio della gravidanza arrivato solo poche settimane fa. È stato il settimanale Diva e Donna a paparazzare l’attore, insieme a suo fratello e alla neomamma, all’uscita dell’ospedale romano in cui è nata la piccolina di cui, al momento, non si conosce ancora il nome. Stando a quanto svelato dal noto settimanale, Scamarcio si è recato in ospedale dove è andato a prendere mamma e figlia facendosi accompagnare dal fratello. Negli scatti pubblicati porta gli occhiali da sole ma mostra anche un look nuovo, con tanto di codino. La Wood invece indossa un abito ampio che nasconde le forme.

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood: una coppia molto riservata

Ricordiamo che Angharad Wood ha 46 anni ed è manager di un’agenzia di attori e scrittori. Ha già avuto una figlia da una relazione precedente. Riccardo e la Wood sono una coppia molto riservata. Nessun annuncio è stato fatto sulla gravidanza né sulla nascita della bambina, arrivati entrambi grazie a Diva e Donna. La coppia sta insieme da due anni e, secondo le indiscrezioni, si sarebbe sposata in gran segreto. Lei infatti sfoggia un anello all’anulare della mano sinistra che potrebbe effettivamente confermare che sono convolati a nozze. Ricordiamo che prima della Wood, Riccardo ha avuto una lunga relazione con l’attrice Valeria Golino, ma ora ha definitivamente voltato pagina grazie ad Angharad e alla loro piccola.



