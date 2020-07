Riccardo Scamarcio papà, la fidanzata Angharad Wood è incinta/ Matrimonio segreto e..

Riccardo Scamarcio sta per diventare papà per la prima volta. Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che hanno attirato l’attenzione del pubblico, con Angharad Wood pronta a dare alla luce la prima figlia dell’attore. Al momento Scamarcio però non si è sbilanciato su questa possibilità anche se i fari del gossip sono ormai accesi sulla coppia. I due hanno sempre deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere, dimostrando di essere attenti alla privacy e pronti a dividere la sfera privata da quella pubblica. Non si sa molto infatti neanche della donna che pare essere una manager di origini londinesi di quarantasei anni. Staremo a vedere se nei prossimi giorni usciranno ulteriori indiscrezioni.

Riccardo Scamarcio, matrimonio segreto con Angharad Wood?

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood si sono sposati? Questo è il secondo gossip legato alla coppia che pare stia aspettando una figlia. Diva e Donna ha mostrato delle foto in cui i due si muovono per le strade di Roma. La ragazza indossa un anello importante all’anulare della mano sinistra, questo ha fatto pensare che i due si siano già presentati, in gran segreto, davanti all’altare. Per come vivono la loro sfera privata, lontano da occhi indiscreti e dalle telecamere del mondo dello spettacolo questa ipotesi è molto verosimile. Al momento nessuno dei due però si è pronunciato né sul matrimonio né tantomeno sul fatto di diventare genitori.



