RICCARDO SCAMARCIO/ Quel flirt con Bianca Guaccero smentito ma… (Che tempo che fa)

Riccardo Scamarcio sarà ospite oggi della puntata di Che tempo che fa per parlare del film “Il ladro di giorni”, diretto da Guido Lombardi, di cui è protagonista e che arriverà nei cinema italiani dal 6 febbraio. La pellicola è tratta da un libro scritto dallo stesso Lombardi e racconta la storia di Salvo, un ragazzo di 11 anni, che vive in Trentino con gli zii. Un giorno si presenta suo padre, interpretato appunto da Scamarcio, che non vede da sette anni, perché è stato in carcere. Per passare un po’ di tempo con lui, l’uomo porta il figlio a fare un viaggio verso il Sud Italia: Salvo conoscerà quindi suo padre Vincenzo e soprattutto il suo passato, del quale dopo tutto non sa molto. Certamente nel corso della trasmissione di Rai 2 vedremo qualche spezzone del film

RICCARDO SCAMARCIO FIDANZATO CON BIANCA GUACCERO?

Riccardo Scamarcio, in questi giorni, si trova comunque suo malgrado al centro delle notizie di gossip. Bianca Guaccero ha dovuto smentire di avere una relazione con l’attore e l’ha fatto proprio nel corso della sua trasmissione Detto fatto. La Guaccero ha raccontato di essere amica di Scamarcio, in quanto i due hanno recitato insieme in una fiction quando lui aveva solo 17 anni. Tra i due c’è quindi un’amicizia di lunga durata, ma non una relazione sentimentale. Di Scamarcio si parla anche indirettamente per via della presenza di Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. Quest’estate si è parlato molto di un presunto tradimento dell’influencer con Scamarcio, tra i migliori amici di Francesco Sarcina. Il cantante sarà peraltro tra pochi giorni tra i Big in gara a Sanremo con Le Vibrazioni.

GLI SCATTI CON ANGHARAD WOOD

Nella casa del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia è tornata ancora sulle vicenda, raccontando che dal suo punto di vista si può parlare di tradimento quando c’è in corso una relazione. “Siccome eravamo separati non è stato consumato nessun tradimento”, ha spiegato l’influencer nel programma di Canale 5. Dopo la separazione da Valeria Golino c’è curiosità tra le tante fan di Riccardo Scamarcio per sapere se l’attore è ancora sentimentalmente impegnato. Lo scorso novembre era stato infatti fotografato insieme ad Angharad Wood, ma non si è mai capito se tra i due ci fosse una relazione stabile e se questa sia ancora in essere o meno. Difficile che Scamarcio ne parli oggi nell’ospitata a Che tempo che fa.



