Eva Henger non dimentica l'ex marito Riccardo Schicchi, il produttore e talent scout che la lanciò nel mondo hard aprendole le porte del successo...

Eva Henger e il celebre produttore Riccardo Schicchi sono stati insieme per molti anni, legati sia dal cuore sia dalle questioni lavorative. Il fondatore dell’agenzia Diva Futura, fu infatti il talent scout che scoprì Eva Henger, lanciandola con grande successo nel mondo a luci rosse. I due si conobbero agli inizi degli anni novanta e si sposarono dopo quattro anni di relazione. Dal loro amore la nascita del figlio Riccardo Jr, un ragazzo riservato che non ha mai amato le luci dei riflettori e che, in questi anni, si è visto raramente. Nonostante la separazione, Eva Henger e Riccardo Schicchi sono rimasti legalmente sposati e l’attrice gli è rimasta al fianco fino alla sua morte, avvenuta nell’ormai lontano 2012.

Jennifer Caroletti, chi è la figlia di Eva Henger? Età, data di nascita, film/ "Ho iniziato con Tik-Tok"

Dopo la fine della loro relazione, quell’amore si è trasformato in affetto sincero. Nelle sue dichiarazioni pubbliche, la Henger ha sempre descritto Riccardo Schicchi come una persona dolce, diversissimo da quello che in tanti pensavano.

Eva Henger, il ricordo dell’ex marito Riccardo Schicchi: Tutto iniziò con una bella amicizia

Tra Eva Henger e Riccardo Schicchi, tuttavia, non fu subito amore. A svelare qualche dettaglio di come la loro relazione iniziò è stata proprio Eva Henger ai microfoni di Monica Setta, nel salotto Storie di donne al bivio. Tutto nacque da un’amicizia perché, inizialmente, Eva andava con i piedi di piombo. Secondo la Henger, infatti, inizialmente, Schicchi era solito innamorarsi di tutte.

Eva Henger: “Mia figlia Mercedesz rapita quando aveva 2 anni”/ “Uno choc, la vicina di casa…”

Con lei, però, tutto fu diverso perché la stima iniziale si è lentamente trasformata in amicizia sincera e solo grazie a quel sentimento, i due hanno avuto la possibilità di conoscersi a fondo e capire di essersi innamorati. Un amore che ha accompagnato entrambi per molti anni e che, poi, si è trasformato in un affetto diverso, amichevole e sincero e a distanza di anni dalla sua morte, Eva non perde occasione per ricordarlo con parole dolci e affettuose che, per lei, è stato una persona importante sia professionalmente che sentimentalmente.