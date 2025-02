Riccardo Schicchi, produttore cinematografico considerato uno dei più importanti nel settore dei film hard, è il padre di Mercedesz Henger, la figlia dell’ex moglie Eva, che aveva riconosciuto ufficialmente in seguito al matrimonio. Un uomo, oltre che un imprenditore, che è stato molto amato dai familiari, e che la stessa Mercedesz ha sempre considerato come unica figura paterna anche dopo aver saputo la verità sul genitore biologico che non ha mai voluto conoscere perchè non si è mai interessato a lei fin dalla nascita.

Scomparso nel dicembre del 2021 dopo essere andato in coma diabetico, il regista è stato considerato da molti un genio rivoluzionario, per aver sdoganato il mondo del porno e portato al successo anche attori che poi sono diventati vere e proprie star internazionali come: Rocco Siffredi, Ilona Staller, Moana Pozzi e anche la stessa Eva Henger che poi sposò nel 1994. Alla sua vita è stato dedicato anche un recente film, intitolato “Diva Futura“, come l’agenzia di casting da lui diretta, uscito al cinema in Italia lo scorso 6 febbraio.

Chi è Riccardo Schicchi, la vita privata, i figli Mercedesz e Riccardo e il ricordo dell’ex moglie Eva Henger

Riccardo Schicchi dopo il matrimonio con Eva, che già aveva dato alla luce la primogenita Mercedesz Henger, nata dalla precedente relazione con il connazionale Jelinek, aveva deciso di crescere la figlia della sua compagna come se fosse sua insieme all’altro figlio biologico Riccardo, nato nel 1994, nascondendo a tutti la verità che poi venne rivelata dalla stessa influencer nel corso di una intervista alla trasmissione Live di Barbara D’Urso. Questo provocò la rabbia della mamma che la accusò di non aver rispettato le volontà del padre che non avrebbe mai voluto far sapere pubblicamente di averla adottata. Tuttavia nella stessa occasione la ragazza affermò: “Riccardo è il mio papà, quello vero non l’ho mai incontrato e non voglio avere nessun tipo di rapporto”, aggiungendo: “Lui è la persona che mi ha amato di più“.

Il rapporto affettivo e di amicizia è poi continuato anche dopo la separazione dall’attrice, tanto che lei, nonostante fosse impegnata in una nuova storia ha continuato a stargli vicino durante la malattia fino alla scomparsa. Numerosi poi sono stati i messaggi di affetto anche dopo la morte. In una intervista recente al Corriere della Sera, l’ex pornostar aveva ricordato: “Riccardo era un sognatore visonario, lottava per libertà e contro l’ipocrisia. Per me c’è sempre stato e ha cresciuto mia figlia, non potrò mai dimenticarlo“.