Chi è Riccardo Schicchi, il padre di Mercedesz Henger: regista e fotografo attivo nel mondo hard, ha riconosciuto la figlia non sua

Mercedesz Henger è la figlia di Eva Henger e di un suo ex compagno. Nonostante ciò, si è pensato a lungo che l’influencer fosse la figlia di Riccardo Schicchi: solamente di recente, dopo la morte del regista e produttore, è infatti emersa la verità sulla paternità. Mercedesz, infatti, è nata dalla storia d’amore tra Eva e un suo ex fidanzato, con il quale si è lasciata poco prima che nascesse la bambina. A crescere Mercedesz è stato proprio Riccardo Schicchi, che ha dato anche il proprio cognome a quella che ha cresciuto come se fosse sua figlia biologica.

La storia tra Eva Henger e il suo ex compagno, infatti, al momento della nascita della figlia, era finita da alcuni mesi: nonostante Eva avesse l’affido congiunto insieme al padre di Mercedesz, la ragazza è stata cresciuta sempre e solo dalla mamma insieme a Riccardo, che per l’influencer è il vero papà. Per anni, dunque, tutti hanno pensato che fosse Riccardo il vero padre di Mercedesz Henger: la verità è emersa solamente dopo la morte del produttore e regista. Nonostante non ci sia un legame di sangue tra Mercedesz e Riccardo, la giovane non ha mai nascosto di sentire che l’uomo è suo padre, essendo stata cresciuta solamente da lui.

Riccardo Schicchi, chi è il padre di Mercedesz Henger: “Se penso a lui…”

Riccardo Schicchi, il padre di Mercedesz Henger, è originario di Augusta, in Sicilia. È stato un regista, fotografo e imprenditore nel mondo della pornografia: ha lanciato infatti diverse attrici, come Moana Pozzi e la moglie Eva Henger, al quale è stato legato dal 1992, riconoscendo anche la figlia nata l’anno precedente. Riccardo Schicchi è morto nel 2012: soffriva infatti di una grave forma di diabete mellito di tipo 2, e poco prima di morire è stato ricoverato in coma diabetico. Raccontando del papà a Verissimo, Mercedesz ha rivelato: “Mi manca. Quando penso a lui, mi sento ancora una bambina”.