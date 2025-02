Riccardo Schicchi e l’amore con Eva Henger: gli inizi di carriera dell’attrice

Prima di sposare Massimiliano Caroletti, il grande amore della vita di Eva Henger è stato senza ombra di dubbio Riccardo Schicchi. Il famoso e compianto produttore cinematografico ha rappresentato una pagina fondamentale della vita dell’attrice ungherese, una delle grandi star del cinema a luci rosse. Classe 1953, Riccardo Schicchi venne al mondo in Sicilia e diede il via alla sua carriera come produttore e fotografo, fu lo stesso imprenditore a fungere da trampolino per Eva Henger, ai tempi giovanissima, che venne lanciata nel mondo dello spettacolo, con i primi ingaggi come modella e ragazza immagine, prima della fortunata carriera nel cinema hard.

Mercedesz Henger, chi è la figlia di Eva Henger/ "Per anni io e mia madre non ci siamo parlate"

La prima apparizione in una pellicola a luci rosse, dopo qualche esperienza anche come ballerina in locali di lap dance per l’agenzia Futura di cui Schicchi era socio, risale al 1993, un film a luci rosse al fianco di Rocco Siffredi, uno dei padri della pornografia italiana.

Eva Henger e l’amore per Riccardo Schicchi: una vita sempre al suo fianco

Dagli inizi nel mondo del lavoro, Eva Henger e Riccardo Schicchi divennero presto altro: i due infatti si fidanzarono e poi sposarono quando il calendario segnava il 1994, con il figlio Riccardino, mentre il produttore accolse anche la figlia Mercedesz, nata in passato da una precedente relazione di Eva Henger con un altro uomo, tenuto nascosto per anni alla ragazza.

Eva Henger, chi è: "Impossibile proteggere i figli dai social"/ "Onlyfans? Non mi iscrivo"

Come molti grandi amori, però, anche quello tra Eva Henger e Riccardo Schicchi giunse al capolinea, con i due che però hanno sempre conservato un rapporto speciale, come confessato più volte dalla stessa artista ungherese, che dopo la morte dell’imprenditore si lasciò andare a una toccante dedica: “Sono già passati cinque anni fa, eppure sembra che tu ci sia sempre stato. Non come avrei voluto e come ero abituata, ma ci sei sempre stato” le parole di Eva Henger per il padre di suo figlio.