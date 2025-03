Chi è Riccardo Schicchi, l’ex marito di Eva Henger

Nel corso della sua vita ricca di avvenimenti, l’attrice a luci rosse Eva Henger ha avuto la fortuna di avere al suo fianco un uomo che si è poi rivelato importante come Riccardo Schicchi. Il noto ex fotografo e pioniere del cinema a luci rosse in Italia, ha rappresentato una parte molto importante nella vita di Eva Henger, che anche grazie agli aiuti dell’ex marito è riuscita ad emergere nel mondo dello spettacolo italiano.

Riguardo alla sua esperienza nel cinema hard, Eva Henger aveva rivelato in passato come la realtà fosse in realtà diversa da quanto narrato: “Di film hard ne ho girati solo quattro. Mio marito Riccardo Schicchi non voleva, ma non so che mi era preso… Facevo foto e spettacoli sexy, però ovunque andassi, mi dicevano: ho visto tutti i tuoi film. Non ne avevo fatto neanche uno, ma per tutti ero una pornostar” le parole in una intervista concessa al quotidiano Il Corriere della sera.

Riccardo Schicchi e il matrimonio con Eva Henger

Nel corso della sua vita Eva Henger si è espressa più volte sull’importanza di Riccardo Schicchi, con il quale ha vissuto un’esistenza piena di eventi e belle notizie. “Era un eterno sognatore, voleva vivere in un mondo tutto farfalle, gioia, amore. E la sua era una lotta per la libertà e contro l’ipocrisia” le parole di Eva Henger in una intervista concessa al Corriere della sera sull’ex marito Riccardo Schicchi, con il quale ha anche costruito una famiglia.

L’attrice ed ex modella ungherese Eva Henger e Riccardo Schicchi sono convolati a nozze nel 1994 e dalla loro relazione è nato il figlio Riccardo jr., anche se nei primissimi anni 2000 tra i due l’amore è giunto al capolinea.

