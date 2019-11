Riccardo Schicchi, chi è Re del Porno/ Marito di Eva Henger non è papà di Mercedesz?

Riccardo Schicchi era identificato come il “re del porno” perché ha avuto un ruolo importante nel settore della pornografia italiana. Figlio di un ufficiale dell’Aeronautica e di una mamma casalinga, conobbe a 20 anni Ilona Staller, in arte Cicciolina, un incontro decisivo per le loro carriere. Portarono in giro per l’Italia uno spettacolo erotico e poi uscirono i primi film, fino a fondare un’agenzia insieme. Riccardo Schicchi è colui che ha scoperto Moana Pozzi, che fece debuttare nel 1987. Ma all’imprenditore del porno si riconducono anche nomi come Rossana Doll, Jessica Rizzo e Maurizia Paradiso, tra le altre. Con Eva Henger però formò una delle coppie più celebri del porno italiano. I due si conobbero in Ungheria alla fine degli anni ’80. Qualche anno dopo a Roma nacque l’amore durante una sessione fotografica. Nel 1994 si sposarono, e con loro c’era già una bambina di tre anni, Mercedesz, per tutti figlia di Riccardo. Negli ultimi anni però tanti rumors si sono susseguiti sulla paternità di Riccardo Schicchi.

RICCARDO SCHICCHI, CHI È RE DEL PORNO: NON È PAPÀ DI MERCEDESZ?

Oggi si parla di nuovo di Riccardo Schicchi, imprenditore del porno morto nel 2012 all’età di 59 anni, perché Mercedesz Henger ha confessato di sapere che lui non è suo padre biologico. Nel 1995 comunque la famiglia si allargò con la nascita di Riccardo. Qualche anno più tardi la coppia entrò in crisi, si separò e venne travolta anche dagli scandali. Entrambi, come riportato dal Corriere della Sera, furono accusati di aver organizzato un giro per favorire l’ingresso in Italia di giovani donne dall’Est per avviarle alla prostituzione. Nonostante la separazione e le varie vicissitudini, la coppia rimase in buoni rapporti. Eva Henger si rifece una vita con Massimo Caroletti, da cui ha avuto la terza figlia Jennifer, ma non ha mai lasciato solo Riccardo Schicchi nei periodi della malattia, infatti è rimasta al fianco dell’ex marito fino al giorno della sua morte. Ora dunque il clamoroso colpo di scena, con Mercedesz che potrebbe essere frutto di una relazione extraconiugale.

