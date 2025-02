Riccardo Schicchi, chi era l’ex marito di Eva Henger: i primi lavori insieme

Eva Henger è ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. L’attrice nel corso della sua vita e carriera è sempre stata legata ad una figura molto importante, l’ex marito Riccardo Schicchi, con cui non solo ha intrecciato una relazione sentimentale ma che le ha anche permesso di lavorare in Italia e ottenere grande successo nel cinema hard. Nato ad Augusta nel 1953, Schicchi si è distinto in carriera come regista e fotografo attivo soprattutto nel mondo dello spettacolo e della pornografia.

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ La figlia Jennifer: "Ogni vostro traguardo..."

Nel 1983 ha fondato, assieme alla diva a luci rosse Ilona Staller, un’agenzia di casting e produzione chiamata Diva Futura e specializzata nel settore della pornografia. Il primo incontro con Eva Henger avvenne nel 1990 in un’altra sua agenzia, la italo-ungherese Blue Angels, dove l’attrice debuttò in vari lavori pubblicitari per poi posare senza veli nei primi anni ’90 per un servizio fotografico per la rivista Playmen. La loro collaborazione artistica è poi proseguita in Italia, alla Diva Futura, dove la Henger ha iniziato ad esibirsi in vari locali dell’agenzia nella lap dance.

Chi è Eva Henger e l'incidente: cosa accadde nel 2022/ "Devo ancora fare un intervento che mi frena..."

Eva Henger e Riccardo Schicchi, dalla collaborazione lavorativa all’amore

Eva Henger, grazie all’ex marito Riccardo Schicchi, esordisce nel cinema a luci rosse nel 1993; dopo aver recitato in circa 18 film, interrompe la sua carriera nella cinematografia pornografica nel 2001 con il suo ultimo film da lui diretto. In una recente intervista a Verissimo, l’attrice ha così parlato dell’ex marito e del loro rapporto: “Nacque un’amicizia all’inizio, lui era un visionario, vedeva internet e i social quando ancora non esistevano, era fastidiosamente infantile a volte, mi sono innamorata con il tempo di lui, era molto intelligente, una testa strana di quelle che piacevano a me. Ho capito che volevo stare con lui, anche se ero molto giovane“.

Mercedesz, Riccardo Jr e Jennifer: chi sono i figli di Eva Henger/ Il ritrovato rapporto con la primogenita

I due si sono sentimentalmente legati nel 1992 e, dopo la convivenza a Roma, si sono sposati nel 1994 nella Capitale e sono diventati genitori di Riccardo Jr, il secondogenito dell’attrice. Riccardo Schicchi, che da tempo soffriva di diabete mellito, dopo essere stato ricoverato a Roma in ospedale in coma diabetico morì nel 2012 all’età di 59 anni. Nonostante fossero separati da ormai diversi anni, la Henger rimase al suo fianco sino ai suoi ultimi istanti di vita.