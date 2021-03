Riccardo Serpellini, chi è il marito di Paola Turani/ Lei: “Primo incontro a 18 anni”

Una lieta notizia è stata oggi annunciata da una delle modelle e influencer italiane più amate del web: Paola Turani. La 33enne sta per diventare mamma per la prima volta e ha deciso di annunciarlo con uno scatto in cui è insieme a suo marito, Riccardo Serpella, e i loro due cani Nadine e Gnomo. Riccardo, d’altronde, appare spesso nelle storie e nei video pubblicati da Paola, tanto che è ben noto a tutti i suoi follower come “il Serpella”.

Riccardo ha 47 anni, è originario di Bergamo ed è un imprenditore. Si occupa di marketing e servizi pubblicitari e, nel tempo libero, è un grandissimo appassionato di sport, in particolare predilige trekking e attività di montagna. Una passione, questa, che accomuna anche Paola: i due, infatti, hanno una casa in montagna dove trascorrono alcuni mesi l’anno.

Paola Turani e il primo incontro con Riccardo Serpellini

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Giornale, Paola Turani ha raccontato com’è nata la storia d’amore con Riccardo: “Ci conosciamo da quando avevo 18 anni. ma non è scoccata subito la scintilla. Qualche anno mi ha chiesto di tappezzare le pareti di casa sua, fresca di ristrutturazione”. Un’altra grande passione in comune, che ha inoltre contribuito alla nascita di questo amore, è stata quella per la pittura. È stato infatti un quadro regalato dalla Turani a Riccardo a far scattare quella scintilla: “È arrivato il primo bacio, aveva preparato una cena a lume di candela. Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha infatti rivelato l’influencer.

