Riccardo Signoretti “Pretelli glielo ha appoggiato..”/ Gaffe hot sulla Gregoraci..

Riccardo Signoretti è ospite a Mattino5 per parlare di amori al Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, per parlare di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In particolare, la conduttrice annuncia l’arrivo di una clip un po’ hot e invita i genitori, scherzando, ad allontanare i bambini che si trovano a casa in questo momento. Poco prima della visione della clip, però, ecco che Riccardo Signoretti rilancia lasciandosi andare ad una gaffe hot che, siamo sicuri, farà il giro del web al grido di: “Glielo ha appoggiato..”. La padrona di casa a quel punto, sorridendo, ha subito spiegato: “Il diretto ha usato una metafora per spiegare la cosa…”. Il direttore poi continua: “Della serie che non si lascia andare… e se si lasciava andare che cosa faceva?”.

GAFFE HOT DI RICCARDO SIGNORETTI A MATTINO5 SU GREGORACI-PRETELLI

Dopo la clip hot di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, in studio partono i commenti e mentre la Panicucci lancia l’ipotesi che forse la Gregoraci era un po’ infastidita, Fulvio Abbate chiude il discorso: “La sensazione è che il trono di Cleopatra, molto sono convinti che lei sia destinata ad uscire, quello che abbiamo visto è propedeutico a mantenere il trono in casa. Non è un gioco il loro, Pretelli è cotto, vede in lei una figura inarrivabile”. Non contento Riccardo Signoretti spiega: “Da un ingrandimento di un dettaglio di Pretelli possiamo capire che non mente…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA