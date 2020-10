Riccardo Signoretti Vs Elisabetta Gregoraci/ “Non è Simona Ventura! I diamanti che..”

Riccardo Signoretti è scatenato oggi (e non solo) contro Elisabetta Gregoraci. Il direttore del settimanale Nuovo continua a puntare il dito contro la showgirl calabrese e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è andata in scena ieri sera al Grande Fratello Vip 2020, quando è stata chiamata a rispondere dei suoi messaggi in codice verso l’esterno della casa ad una fantomatica persona che la sta aspettando. Signoretti sottolinea il fatto che la conduttrice non si sta facendo conoscere e che si mostra al pubblico piena di sovrastrutture nascondendosi dietro diamanti e gioielli che ogni volta sfoggia in quantità davvero industriale. Come se questo non bastasse, quando a Mattino5 si parla della sua professione, rilancia diventando ancora più cattivo: “In che senso è una grande donna di spettacolo? Cosa ha fatto? Ha fatto Sanremo?”.

RICCARDO SIGNORETTI CONTRO ELISABETTA GREGORACI

Punzecchiato poi da Federica Panicucci che lo trova pungente, il direttore rilancia: “Ognuno parla nel Grande Fratello le sue esperienze, che la Gregoraci venga descritta come Vanda Osiris o Simona Ventura, non ha proprio lo stesso background professionale”. Signoretti non si ferma qui e punta anche il dito contro il Grande Fratello Vip reo di proteggerla: “Dov’è la storia passata di Elisabetta Gregoraci? Perché si continua a scavare nelle vite passate degli altri e non in quella della Gregoraci? Perché non scaviamo nella Elisabetta che non aveva gioielli e diamanti?”. A lui si associa Arianna David che spiega: “Non è sola la Gregoraci fuori, da quello che io so ha una persona a Montecarlo”.



