Riccardo Signoretti Vs Sarah Altobello a Mattino5/”Chiamavi tutti per una copertina!”

Piccola lite trash a Mattino 5 dove si continua a parlare del rapporto tra vip e paparazzi, a volte poco pacifico, con ospiti in studio proprio il direttore Riccardo Signoretti e la bella Sarah Altobello. I due sono seduti accanto e hanno avuto modo di lanciarsi in una piccola lite che ha fatto sorridere il pubblico presente in studio e a casa. Tutto è nato proprio quando la pugliese ha voluto raccontare la sua esperienza personale puntando il dito contro tre attori caduti in disgrazia (di cui non fa il nome) che in questi mesi l’hanno contattata sui social proprio per darle appuntamento a Milano in via Montenapoleone alla ricerca di un possibile paparazzo per finire sul giornale o in copertina. La bella ex naufraga dell’Isola dei Famosi ammette anche di aver detto di no a queste richieste ma è a questo punto che Riccardo Signoretti non si trattiene più e la accusa di aver fatto lo stesso in passato.

RICCARDO SIGNORETTI VS SARAH ALTOBELLO, E MAURIZIO SORGE…

In particolare, Riccardo Signoretti rivela: “Sarah a te andare sui giornali fa schifo, quante volte hai proposto le tue foto ai giornali, il tuo agente chiamava cinque volte al giorno per un pezzo sul giornale“. A questo punto la pugliese risponde ammettendo di averlo fatto all’inizio, prima dell’Isola dei Famosi, ma che non è giusto adesso che uno vuole sfruttare una donna per finire sul giornale e il direttore rilancia: “Non sei Sharon Stone che se un attore ti chiama per finire sul giornale tu dici di no, ma dai! E allora fai i nomi, chi vuoi ingannare?“. Poi Federica Panicucci chiede: “Ma con Toscano sei fidanzata?” Lei continua a dire di no ma Signoretti ammette che i due hanno una relazione ma il siparietto poi si chiude con il direttore: “Hai detto che sei una showgirl? Questa è la notizia del giorno”. Maurizio Sorge poi ribadisce: “Mai ho pensato di sprecare un minuto professionale per fare le foto a lei“.

