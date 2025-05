Perché Chiara Pompei ha abbandonato il trono di Uomini e Donne? La segnalazione del suo allora fidanzato Riccardo Sparacciari

È ritornata suo malgrado al centro dell’attenzione Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne. La 23enne nelle scorso ha pubblicato un allarmante post sui social in cui confessava di aver tentato di farla finita accoltellandosi all’addome, di essere ricoverata in una clinica psichiatrica e di non stare bene. Nel suo lunghissimo e doloroso sfogo, l’ex volto del programma ha parlato anche del suo ragazzo lasciando intendere che i due si fossero lasciati. Chi è Riccardo Sparacciari, (ex) fidanzato di Chiara del dating show?

Riccardo Sparacciari è il ragazzo per cui Chiara è stata costretta ad abbandonare il Trono lo scorso febbraio, si è trattato del Trono più breve della storia. Durante il suo percorso nel dating show di Canale5 era arrivata una segnalazione sulla 23enne, un ragazzo si professava il suo fidanzato. Scoperta Chiara aveva ammesso tutto, che i due si frequentavano anche non c’era una vera e propria storia d’amore. In studio poi c’era stato un confronto faccia a faccia tra i due ed alla fine avevano confessato di provare dei sentimenti l’uno per l’altro e di darsi un’opportunità.

Uomini e Donne, Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari si sono lasciati? L’appello dell’ex tronista: “Mi manchi”

Dopo l’abbandono a Uomini e Donne, Chiara e Riccardo Sparacciari si sono lasciati poco dopo, il primo a rivelarlo era stato dell’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni. Ad annunciarlo era stata poche settimane dopo proprio l’ex tronista che, con un lungo sfogo sui social non solo aveva annunciato la rottura con Sparacciari ma che ‘non siamo mai stati fidanzati, quella che c’era tra noi era una relazione fisica e sporadica’. Tuttavia in queste ore molto difficili per Chiara, l’ex tronista ha lanciato un accorato appello proprio al suo Riccardo: “La cosa che più mi dispiace è lui…. Riccardo, mi manchi. Non è colpa tua”. Insomma, Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari si sono lasciati dopo essere ritornati insieme?