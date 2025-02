Riccardo Sparacciari, chi è il presunto fidanzato tronista Chiara Uomini e Donne: spunta segnalazione su di lui: “Inaffidabile”

Il Trono della nuova tronista Chiara Pompei a Uomini e Donne non è nemmeno iniziato che già è finito nell’occhio del ciclone. Nei giorni scorsi, infatti, è uscito allo scoperto il presunto fidanzato tronista Chiara Uomini e Donne rivelando non solo che i due stanno insieme da tempo ma anche che la loro relazione sarebbe continuato anche quando la 23enne ha iniziato il suo percorso nel dating show di Canale5. Stando a quanto riporta il giovane i due si sarebbero conosciuti nell’agosto del 2024 e la loro relazione sarebbe continuata fino al 31 gennaio scorso.

Se le sue dichiarazioni fossero vere significherebbe che Chiara Pompeo ha preso in giro tutti, Maria De Filippi, tutta la redazione di Uomini e Donne, e soprattutto i telespettatori del programma. Ed in molti in queste ore si chiedono chi è il presunto fidanzato tronista Chiara Uomini e Donne? Il suo nome è Riccardo Sparacciari ma i cenni biografici su di lui sono molto scarni. Appassionato di sport sui suoi profili Instagram si descrive come un sportivo e posta spesso foto di lui in palestra o allo specchio. Tuttavia in queste ore l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha postato una segnalazione su di lui di una persona che ha preferito rimanere anonima che lo conosce molto bene: “Ti posso dire che questa persona ha l’etichetta di frequentare ragazze anche se sono fidanzate.” Bollandolo come una persona ‘Inaffidabile’.

Uomini e Donne, Trono di Chiara Pompei a rischio: spunta il presunto fidanzato Riccardo Sparacciari

Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne è a rischio perché è spuntata il presunto fidanzato Riccardo Sparacciari. Quest’ultimo ha svelato anche retroscena e strategie descrivendo la tronista come una stratega: “Mi rassicurava dicendomi che non era interessata a nessuno perché aveva me” Aggiungendo che lei gli avrebbe persino proposto di presentarsi come corteggiatore, per mettere in scena un assurdo teatrino. E così lui ha deciso di sparare a zero sui social contro di lei. Dall’altra parte pare che anche il ragazzo sia conosciuto per essere una persona poco affidabile. Insomma, bisogna andare a fondo in questa storia e sicuramente dei dettagli in più verranno fuori nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne.