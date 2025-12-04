Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 nel mirino del web a causa di alcuni post e commenti risalenti a prima del loro ingresso nella scuola
Una vera e propria bufera si è abbattuta in queste ore su Amici 25 e, in particolare, su due allievi: Riccardo Stimolo e Opi. Partecipare ad un programma di tale rilievo accende i riflettori anche su quello che è il passato dei concorrenti, e ciò che è stato scoperto sui due allievi in particolare ha scatenato critiche molto forti ai loro danni. Per quanto riguarda Riccardo, tutto è iniziato quando Giovanni Valenzuela, un creator molto seguito su TikTok, ha raccontato un episodio che lo ha segnato in passato e sul quale ha fatto un’inaspettata scoperta proprio nelle ultime ore, grazie ad un amico che segue Amici 25.
In un video, che ha poi fatto il giro del web, il tiktoker ha quindi annunciato: “Un concorrente di Amici mi ha insultato e lo screen me lo ha mandato un mio amico su WhatsApp che segue la trasmissione”. Il post in questione risale al 2023, e in questo Giovanni chiedeva chi avrebbe partecipato al Pride come lui. Tra i commenti, molti anche insulti, spunterebbe quello di Riccardo Stimolo: una bestemmia.
Amici 25, bufera su Riccardo Stimolo e Opi: di cosa sono accusati i due allievi dal web
Pur non facendo il nome di Riccardo, molti utenti sono andati a ritrovare il post in questione e, in effetti, hanno trovato il commento citato dal ragazzo. Valenzuela ha perciò aggiunto: “Tra l’altro poteva essere pure più furbo, se vuoi andare in tv non puoi darti il lusso di insultare sotto un post. E se proprio vuoi insultare qualcuno, quando entri in tv, assicurati che quel commento non ci sia più.”
Passando, invece, ad Opi, stando a quanto riporta Gossip e Tv, l’oggi allievo di Anna Pettinelli avrebbe ripostato su Tik Tok dei contenuti misogini, in particolare uno che recita: “Da quando Troia è stata distrutta, le sue abitanti si sono sparse ovunque”. Post che potrebbero avere ripercussioni sul loro percorso ad Amici 25.