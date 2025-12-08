Riccardo Stimolo eliminato da Amici dopo i post social? Lui condivide una canzone e al web non passa inosservata: è fuori?

I social, si sa, non dimenticano e non perdonano. Ecco allora che anche vecchi post, gettati in rete e postati senza pensarci troppo, un giorno potrebbero ritorcersi contro chi li ha scritti. Lo sa bene Riccardo Stimolo, concorrente di Amici, che potrebbe essere costretto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi per via di vecchi post sui social. Parliamo di post nei quali Riccardo lanciava messaggi molto duri: transfobia, sessismo, omofobia, bodyshaming e abilismo. Insomma, insulti nei confronti di diverse categorie di persone, dagli omosessuali ai diversamente abili. I post di Riccardo Stimolo, ripescati dal web, hanno fatto il giro della rete in poco tempo e lo stesso concorrente di Amici è stato costretto a difendersi.

Federico Nicotera, chi è il fidanzato di Isobel Kinnear/ L'amore ritrovato dopo la fine con Carola Carpanelli

“Ero un ragazzo con poca personalità ed estremamente superficiale. Ho scritto cose che non ho mai pensato e che certamente non penso ora. Ho sbagliato, mi dispiace“ ha replicato il cantante. Le sue parole non sono però bastate a placare lo tsunami mediatico: in tanti si sono detti scioccati e schifati dalle idee di Stimolo, e soprattutto non intenzionati a perdonarlo. I post in questione sono infatti di appena due anni fa: un lasso di tempo troppo breve per pensare che Stimolo possa essersi pentito ed essere cambiato nel frattempo.

Kledi torna ad Amici 25: chi è il ballerino/ Il matrimonio con Charlotte Lazzari e i due figli

Riccardo Stimolo eliminato da Amici? L’indizio web non passa inosservato

Su Tik Tok, Riccardo Stimolo, concorrente di Amici, ha repostato il video di una canzone triste. Questo, secondo qualcuno, sarebbe l’indizio che non è più nella casetta. Riccardo sarebbe stato dunque eliminato o forse sarebbe stata proprio una sua decisione quella di andar via. Non è chiaro se sia davvero così perché la notizia, al momento, resta da confermare. Fatto sta che quel che è successo è molto grave ed è possibile che dalla direzione vengano presi dei provvedimenti, se ancora non fosse accaduto.