Riccardo Zanotti, che coppia con Max Pezzali! La canzone Bottiglie Vuote vola nelle classifiche di gradimento

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale e musicale, specialmente dopo la fortunata collaborazione con Max Pezzali per il brano Bottiglie Vuote. Il frontman dei Pinguini Tattici e il mitico volto degli 883 hanno stregato il pubblico con un singolo che adatta in chiave moderna e contemporanea, sapori e sonorità del passato. Non è un caso che i feedback dei fan siano eccezionali per questa accoppiata che sta già facendo sognare in vista di questa lunga estate musicale.

Concerto Radio Italia 2025, ospiti e data/ Evento gratuito a Milano: sul palco anche Fedez e Giorgia

Ma c’è anche un’altra coppia che piace al pubblico, quella che Riccardo Zanotti forma con la storica fidanzata Eugenia Borgonovo. I due stanno insieme da diversi anni e sono ancora innamoratissimi, proprio come il primo giorno. Ironia, semplicità e passione sembrano la chiave del loro rapporto. Un rapporto di cui non si sa moltissimo in realtà, dato che il cantante e la fidanzata tengono parecchio alla propria privacy.

Pinguini Tattici Nucleari: Romantico ma muori è il nuovo singolo/ "Canzone vera tratta da una storia finta"

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari sempre più innamorato della fidanzata Eugenia Borgonovo

“La mia pinguina si chiama Eugenia”, aveva detto il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari parlando della sua fidanzata, qualche tempo fa. Pochi gli indizi o gli aneddoti sulla vita sentimentale del cantante che, pur essendo molto a suo agio nel parlare della sua storia d’amore con Eugenia Borgonovo, preferisce non entrare nei dettagli, forse per preservare la privacy del loro rapporto.

Per quel poco che emerge di Eugenia e Riccardo, emerge comunque una grande intesa sentimentale. Non a caso la coppia piace moltissimo al pubblico e ai fan di Zanotti, che seguono sempre con grande attenzione non solo la vita professionale del cantante, ma anche quella privata e sentimentale.