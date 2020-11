Fidanzato oppure no? Tutti si chiedono chi sia la fidanzata di Riccardo Zanotti ma la risposta non è mai arrivata. Il giovanissimo frontman dei Pinguini Tattici Nucleari tiene molto alla sua vita privata e alla sua privacy e non sappiamo se l’occasione arriva dal fatto che nella sua vita non ci sia ancora una relazione seria o se è proprio uno dei pochi in grado a non creare scompiglio né sui social e né sui settimanali legati al gossip, l’unica cosa certa che il re, vera e propria rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2020 con il brano “Ringo Starr”, ha una vita privata riservata e niente è emerso in questo anno in cui i riflettori si sono accesi su di lui. A suo favore ha giocato il lockdown che difficilmente ha permesso a paparazzi e settimanali di beccare i vip in giro con questo o quello, e anche per lui è valso lo stesso.

Riccardo Zanotti, chi è la fidanzata? Rumors e gossip non confermati…

Al momento sembra che i rumors confermino l’assenza di una presenza fissa e di una fidanzata al fianco di Riccardo Zanotti e il suo unico amore, almeno per il momento, sembra essere il suo cane. E’ vero anche che Riccardo Zanotti è stato all’estero per un po’ e in quel di Londra potrebbe avere un amore o un amore, ma questo solo il gossip ce lo dirà. Il frontman sarà ospite a Oggi è un altro giorno speriamo che, per la gioia delle fan, confermi il suo essere single.



