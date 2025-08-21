Secondo Deianira Marzano Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e la fidanzata Eugenia Borgonovo attendono un bambino, arriverà conferma?

Nei suoi brani canta l’amore, quello puro, spensierato e autentico. Storie spesso giovani, a volte adolescenziali, ma ricche di significato. E chissà che presto non arrivi a scrivere una canzone che invece parli di test di gravidanza positivi, cambi di pannolino e ancora prime volte. Sì, perché Riccardo Zanotti diventerà presto papà, almeno secondo quanto rivelato da Deianira Marzano. L’esperta di gossip è stata secca e concisa nel dare la notizia: secondo l’influencer che svela i segreti dei vip, il frontman e cantante dei Pinguini Tattici Nucleari avrà un figlio. Non è chiaro se la notizia sia o meno confermata, né sappiamo ulteriori dettagli sui mesi di gravidanza o il sesso del bebè.

Fabio Rovazzi ha litigato con Fuckyourclique di 'Cabaret': "Querela facile, capiamo Fedez!"/ Dure frecciate

Quello che possiamo dire è che la mamma del figlio di Riccardo Zanotti dovrebbe essere la sua compagna storica, con la quale ha una storia da diversi anni. Pur essendo molto riservato, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari qualche tempo fa ha rivelato il nome della compagna, ovvero Eugenia. Scherzando, ha raccontato: “La mia pinguina si chiama Eugenia”.

L'ORCHESTRA STONATA/ Il film in cui la musica unisce mondi lontani e diversi

Riccardo Zanotti diventerà papà: arriverà la conferma?

Ancora nessuna conferma sulla prossima paternità da parte di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che secondo Deianira Marzano dovrebbe diventare papà. Il cantante è legato da tantissimi anni a Eugenia Borgonovo, la giovane che lavora come A&R per la Sugar Music. Eugenia, dunque, lavora nel mondo della musica, in una casa discografica: non è chiaro se sia stato proprio questo lavoro in comune, nello stesso settore, a far conoscere i due, che stanno insieme ormai da tanti anni.

Dunque, sarà proprio Eugenia la mamma del bebè che arriverà nella vita di Zanotti? Come dicevamo non ci sono conferme ma con tutta probabilità, è così. Attendiamo allora la conferma ufficiale da parte del frontman dei PTN, magari in musica, come sa fare benissimo.

Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, è ufficiale/ “Preferita a Innsbruck anche per potenziale economico”