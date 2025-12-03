Riccardo Zanotti è diventato padre, l'annuncio del cantante sui social: "Per favore non piangere"

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è diventato padre. L’artista e frontman della band campione di ascolti e in stadi e palazzetti degli ultimi anni ha annunciato sui social la nascita del primogenito e lo ha fatto postato una foto con il neonato in braccio, citando uno dei suoi pezzi più iconici con i Pinguini Tattici:

“Per favore non piangere”. Riccardo, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, aveva mantenuto il riserbo sulla notizia della gravidanza della compagna, anche lei misteriosa. Una grande gioia per l’artista che aveva preferito vivere con quanta più riservatezza possibile questo momento così delicato e speciale e dal quale vivrà un nuovo inizio a tutti gli effetti. E allo stesso tempo Zanotti ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica insieme alla band, dopo aver impilato grandi successi negli ultimi anni.

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti fa il pieno di auguri dopo la nascita del figlio

In migliaia si sono riversati sotto lo scatto postato da Riccardo Zanotti su Instagram nel quale ha annunciato di essere diventato padre per la prima volta. Dai fan che non lo hanno mai abbandonato, fino a colleghi, artisti e tanti addetti ai lavori, tutti insieme hanno voluto mostrare il loro affetto nei confronti di Riccardo Zanotti in quello che è sicuramente il giorno più bello della sua vita.

“Complimenti Riccardo, buona vita a te e alla tua famiglia”, “Adesso goditi questo lieto evento e la famiglia, poi ti aspettiamo sul palco” si legge tra i tanti pensieri che hanno invaso il profilo social di Riccardo Zanotti.

