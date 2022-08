Riccardo Zanotti lascia i Pinguini Tattici Nucleari?/ “Il gruppo si scioglie e lui..”

Riccardo Zanotti lascia i Pinguini Tattici Nucleari? La spifferata: “Gruppo si sta sciogliendo e lui…”

E’ finita tra Riccardo Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari. Stando a quanto rivelato da ThePipol, il frontman del gruppo avrebbe deciso di farsi da parte e intraprendere, probabilmente, la carriera da solista. “Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono”, si legge sulla nota pagina. Indiscrezione confermata anche da Tv Sorrisi & Canzoni, ma non ancora dai componenti della band, che probabilmente lo faranno prossimamente.

Pinguini Tattici Nucleari/ "Giovani Wannabe? Sempre stati legati a influenze estere"

Ai prossimi Tim Music Awards, quindi, i Pinguini Tattici Nucleari non ci saranno. Dovrebbe partecipare all’evento solo Riccardo Zanotti, in solitaria, come rivelato appunto da The Pipol, che sottolinea: “il cantante esibirà sul palco per la prima volta da solo”.

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti lascia: chi lo sostituisce?

Come dicevamo, almeno in queste ore, non sono ancora arrivate conferme ufficiali né da parte di Riccardo Zanotti né dal resto della band (Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi). I fan però sono già affranti e alcuni sul piede di guerra con Zanotti, accusato di pensare troppo al successo personale. Quale destino per i Pinguini Tattici Nucleari? Il gruppo proseguirà con un altro cantante? E Riccardo Zanotti inizierà una nuova avventura da solo? Attendiamo aggiornamenti.

Pinguini Tattici Nucleari asfaltano Rhove/ "Colpa tua se il pubblico non salta"

LEGGI ANCHE:

PINGUINI TATTICI NUCLEARI BISSANO A BATTITI LIVE/ Giovani wannabe scatena il pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA