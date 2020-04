Ricchi di fantasia/ Video, su Rai 1 il film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli

Ricchi di fantasia è una commedia italiana che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile, alle 21.25 su Rai 1. Prodotta nel 2018 da Rai Cinema con la regia di Francesco Miccichè vede nel cast alcuni tra i nomi più famosi del panorama cinematografico italiano. I protagonisti sono Sergio Castellitto, nel ruolo di Sergio, e Sabrina Ferilli nei panni di Sabrina. Troviamo inoltre la splendida Valeria Fabrizi, la simpatica Suor Costanza nella serie Rai Che Dio ci Aiuti, l’attrice e modella Matilde Gioli, uno degli attori più amati della commedia italiana, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paolo Calabresi e Paola Tiziana Cruciani.

Ricchi di fantasia, la trama del film

Ecco la trama di Ricchi di fantasia. L’ex cantante Sabrina e il carpentiere Sergio sono una coppia molto innamorata di amanti. I due sono però costretti nella loro vita, con compagni che non amano, a causa delle difficoltà economiche in cui versano. Tutto cambia quando un giorno i colleghi di Sergio decidono di vendicarsi dei numerosi scherzi subiti facendogli credere di avere vinto ben 3 milioni di euro. Credendo quindi di essere diventato improvvisamente molto ricco Sergio abbandona la sua vecchia vita e decide di portare non solo Sabrina ma anche tutti i loro parenti con sé. Quando la coppia capisce però che non esiste nessuna vincita decidono di non dire nulla al resto della comitiva e di trascinare tutti quanti in un viaggio dalla capitale fino in Puglia. Ovviamente la verità prima o poi viene sempre a galla e quello che succederà sarà davvero imprevedibile.

