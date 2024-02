Ricchi e Poveri: “A Sanremo 2024 anche per Franco Gatti, ci manca moltissimo”/ “Portiamo divertimento!”

Ricchi e Poveri, il monito per la gara si Sanremo 2024: “Vogliamo portare spensieratezza…”

“Il pacco regalo? Era un dono per noi e per il pubblico, come a coronare un percorso”. La canzone dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024, “Ma non tutta la vita”, è il brano con cui si presentano in gara che ha portato un vento di simpatia e divertimento, con cui il duo è tornato a competere nella kermesse dopo 30 anni circa, cercando un’immagine e un suono diverso, disco dance, che però di fondo è fedele al loro stile: “Vogliamo portare il divertimento e la spensieratezza, come abbiamo sempre fatto, in più puntando sul ritmo, non bisogna prendere per forza la nota alta per essere bravi”.

Rimasti in due dopo la scomparsa di Franco Gatti, Angelo & Angela de i Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2024 sentono la mancanza del loro basso: “Ci manca moltissimo, fu lui a dirci di continuare, nove anni fa, quando ci disse di andare avanti, anche senza di lui”.

E in questo andare avanti, il duo guarda al presente, cerca di evolversi, provano ad andare avanti e seguire cosa accade, in termini mediatici usando i social e rilanciando un brano come Sarà perché ti amo, tornato attuale a più di 40 anni grazie proprio a un revival che parte dai ragazzi, come dimostra anche il duetto tra Coma Cose e Baustelle lo scorso anno. Un duetto che torna anche nel 2024 e i Ricchi e Poveri lo eseguiranno con Paola e Chiara. E oggi, cosa si aspettano dal Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ma non tutta la vita”? “Niente, ci piace la canzone, ci piace esibirci, a noi basta questo”.











