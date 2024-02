Ricchi e Poveri: “Abbiamo iniziato 60 anni fa da fidanzatini”/ “Poi è finito tutto ed è stato giusto così”

Ricchi e Poveri a Sanremo 2024 con il ricordo di Franco

I Ricchi e Poveri sono pronti ad affrontare l’avventura del Festival di Sanremo 2024. Un’occasione che arriva dopo una carriera straordinaria ricca di successi e riconoscimenti e che li ha portati in giro per tutto il mondo. Le loro canzoni sono conosciutissime da diverse generazioni e con Sanremo 2024 puntano a stupire ancora una volta il pubblico soprattutto durante la serata dei duetti quando si scateneranno con Paolo e Chiara portando un brano dance. “Pezzi veloci li abbiamo sempre fatti, come MammaMaria e Sarà Perché Ti Amo. Il mondo della dance ci è sempre piaciuto, per il duetto abbiamo voluto sul palco con noi Paola e Chiara”, hanno spiegato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica.

Per la prima volta, Angelo e Angela saranno in gara a Sanremo senza Franco il cui ricordo, però, è sempre presente. Al Festival, inoltre, ritroveranno anche una vecchia amica come Loredana Bertè: “L’altro giorno ci siamo incontrati a Sanremo e Loredana ha esordito, come fa lei: “I miei amori!”. Sono stati un abbraccio e un saluto meravigliosi, le siamo molto affezionati. Tanti anni fa, forse venti, avevamo fatto insieme anche Music Farm“.

Ricchi e Poveri: dall’amore all’amicizia

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri hanno ricordato anche gli inizi della loro straordinaria avventura.”Tra noi c’è talmente tanto affiatamento che ci troviamo benissimo, anche se ogni tanto Angela l’ammazzerei, detto così per gioco. […] Io e Angela abbiamo iniziato 60 anni fa da fidanzatini, poi è finito tutto ed era giusto che finisse. Tanti anni dopo ci ritroviamo ancora insieme a essere complici, tra amicizia e sentimenti, e a fare ancora il lavoro che abbiamo sempre sognato di fare. La vita può prendere anche altre strade, non è detto che tu debba finire ciò che hai cominciato. Infatti, come dice questa canzone, io ti aspetto ma non tutta la vita”.

E, infine, sulla partecipazione in due a Sanremo, hanno aggiunto: “In realtà sono otto anni che giriamo il mondo in due, io e lui, siamo abituati, ormai. […] Andiamo d’accordo proprio perché siamo due fratelloni, due amici che si confidano“, ha chiuso lei.











