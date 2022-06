Ricchi e Poveri/ Angela “Ho trascurato molte cose ma sul palco mi sento appagata”

Ricchi e Poveri: Angelo e Angela ne Il Meglio di Domenica In

Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri hanno chiuso la seconda puntata dedicata a Il Meglio di Domenica In di oggi 19 giugno. Dopo essersi esibiti con i loro successi in musica, non poteva mancare l’omaggio alla storica band. “Una vita! Eravamo così contenti a Sanremo, quando ci siamo rincontrati”, ha commentato Angela. Quello di Sanremo è stato un “evento” grazie a Danilo Mancuso, presente in studio, il quale ha spiegato come sia riuscito a rimetterli insieme.

Perché Marina Occhiena lasciò i Ricchi e Poveri?/ Lite con Angela Brambati per…

Mancuso ha commentato: “La passione della musica che tutti e quattro avevano e questa amicizia che durava da tantissimi anni… ci ho messo un anno e mezzo a convincerli. Ma ognuno di loro aveva voglia di partecipare alla grande festa per i 50 anni. E’ stato un evento bellissimo per tutta l’Italia ed il mondo”, ha aggiunto, “Era giusto celebrare in questo modo”. La pandemia purtroppo non ha permesso di poter realizzare anche in tour in programma.

Alessio e Stefania, figlio morto e moglie Franco Gatti/ "Ha fatto una caz*ata.."

Ricchi e Poveri: cosa si aspettano dal futuro?

Proprio a causa del Covid, ha ribadito Angela dei Ricchi e Poveri, non è stato possibile realizzare il tour: “Avevamo dei programmi e delle cose molto carine da fare per festeggiare questi 50 anni insieme. Quando abbiamo sceso quei gradini dell’Ariston c’era un’emozione…”, ha aggiunto, prima di rivedere quel momento.

Cosa si aspetta oggi Angela? “Prima di tutto che finisce questa guerra, per la mia vita ho avuto tanto e poco nello stesso tempo. Non c’è mai un equilibrio come vorresti, ma son soddisfatta, sono contenta. Quando ti dedichi molto al tuo lavoro ti dedichi a quello e forse senza volere trascuri altre cose, ma tu non vedi l’ora si essere sul palco purtroppo, ma alla fine ho subito dei danni per questo mio difetto ma quando sono sul palco sono appagata”, ha aggiunto Angela. Anche Angelo ha ammesso di aspettarsi ancora qualcosa di bello e di nuovo: “io ho ancora l’entusiasmo di un tempo, mi aspetto di stare sempre bene e avere una felicità in famiglia soprattutto, poi il lavoro mi porta avanti con i miei entusiasmi e le passioni”. Spazio poi anche ad un filmato sui loro esordi grazie a Franco Califano. “Ha cambiato la nostra vita completamente”, hanno spiegato. Angela ha avuto il Covid: “Cosa mi ha lasciato? Un grande dolore e 8 chili in più, dopo il Covid ho cominciato a ingrassare”, ha spiegato.

A GRANDE RICHIESTA, I RICCHI E POVERI/ Il gran finale e l'elogio di Carlo Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA