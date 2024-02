Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” a Sanremo 2024/ Social in tilt, ma bassi nella classifica Spotify

Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” a Sanremo 2024

Ricchi e Poveri con la canzone “Ma non tutta la vita” tornano in gara al Festival di Sanremo 2024. Un ritorno col botto, verrebbe da dire, visto che dopo la prima esibizione tutti sono impazziti per la loro performance. Angela dei Ricchi e Poveri ha conquistato tutti con la sua personalità e con le sue mimiche diventate, manco a dirlo, virali sui social. Sono tantissimi i meme dedicato al duo più famoso della musica italiana che ha conquistato i social e il web con una canzone allegra, divertente e spensierata destinata a diventare un tormentone nelle prossime settimane. La sala stampa non li ha premiati, visto che il duo non è entrato nella TOP FIVE delle canzoni più votate, ma questa sera potrebbe rivoluzionare il tutto visto che a votare sarà la combo tra giuria delle radio e il televoto da casa. La canzone “Ma non tutta la vita” ha un incipit trascinante e allegro, ma al momento non brilla nella classifica dei brani più ascoltati di Sanremo 2024 visto che i Ricchi e Poveri sono alla 30ima posizione.

Un risultato deludente considerando che la loro performance ha fatto impazzire i social: sono loro i vincitori del web! “Dite quello che volete, ma io li amo sempre di più” – scrive un’ascoltatrice. Complimenti anche per la scelta dell’outfit – “I piú divertenti, look matchato bene, al contrario di altri cantanti. Angela la mia preferita”, mentre un utente scrive – “pezzo spettacolare ritmo favoloso, direi dance ed è già tra i miei preferiti”.

I Ricchi e Poveri conquistano i social

Il ritorno dei Ricchi e Poveri in gara a Sanremo 2024 con “Ma non tutta la vita“ ha lasciato il segno. Sui social, durante il passaggio del duo composto da Angela Brambati eAngelo Sotgiu, c’è stato un plebiscito di commenti positivi e divertenti sull’esibizione del duo canoro. “La coreografia più elegante di #Sanremo2024 è senza dubbio quella dei #RicchiEPoveri.” – ha scritto un utente, mentre un altro ha fatto notare – “i gioco di colori tra il nero e il rosso lucente, la figura del fiocco e creatività ma non troppa, danno la sensazione di quella serata elegante ed esclusiva che dovrebbe essere”. Non solo, in tanti hanno apprezzato la carica e la positività della cantante Angela Brambati che è apparsa un pò su di giri, ma a suo agio sul palcoscenico.

“76 ANNI: Angela Brambati dei Ricchi e Poveri è FANTASTICA” – scrive un utente, mentre un altro sottolinea la carica dell’interprete – “la brunetta dei #RicchiePoveri è sempre euforica!”. Tutto da ridere, invece, il commento di un utente che scrive: “piuttosto che vedere i talk di rete4 preferirei ascoltare la canzone di #Sanremo2024 dei #Ricchiepoveri tutti i giorni per un anno intero in loop 24 ore su 24!”.

Ecco il video dell’esibizione dei Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” a Sanremo 2024













