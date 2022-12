Ricchi e Poveri/ Dalla morte di Franco Gatti a The Voice Senior: “Ecco chi ha cambiato la nostra vita”

Ricchi e Poveri ospiti de L’anno che verrà su Rai1: dalla svolta grazie a Califano alla morte di Franco Gatti

Ricchi e Poveri ospiti dello show dell’ultimo dell’anno “L’anno che verrà” condotto da Amadeus sabato 31 dicembre 2022 in prima serata su Rai1. Il duo musicale è conosciuto ed amato da milioni di italiani (e non solo) grazie al successo di canzoni come “Sarà perchè ti amo”, “Mamma Maria” e “Che sarà” fino all’ultimo successo “Marikita”. La loro vita artistica però ha preso una piega inaspettata grazie allo zampino di Franco Califano che scelse il nome della band. “Ha cambiato la nostra vita”, ha raccontato Angela ospite a Domenica In da Mara Venier.

La svolta arriva nel 1985 quando trionfano al Festival di Sanremo con il brano “E se mi innamoro”. Poi il grande successo, l’uscita dal gruppo di Marina Occhiena fino alla Reunion della band nel 202o proprio a Sanremo. “Eravamo così contenti a Sanremo che ci siamo rincontrati” hanno raccontato i due che sono stati convinto a lungo dal loro manager Mancuso. Ricordiamo che i Ricchi e Poveri annoveravano anche Franco Gatti che si è spento lo scorso ottobre all’età di 80 anni.

I Ricchi e Poveri: la reunion a Sanremo e l’esordio a The Voice Senior

“E’ stato un evento bellissimo per tutta l’Italia ed il mondo. Se non ci fosse stato il Covid avevamo altri eventi per festeggiare questa cosa insieme” – ha detto Angela Brambati ricordando la reunion de I Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2020. La cantante dagli occhi chiari, conosciuta anche come la Brunetta dei Ricchi e Poveri, parlando della sua carriera ha detto: “ho avuto tanto e poco al tempo stesso ma sono soddisfatta, sono contenta. Quando ti dedichi molto al tuo lavoro, forse senza volere trascuri altre cose ma tu non vedi l’ora si essere sul palco purtroppo, ma alla fine ho subito dei danni per questo mio difetto ma quando sono sul palco sono appagata”.

Angelo, invece, ha confessato: “io ho ancora l’entusiasmo di un tempo, mi aspetto di stare sempre bene e avere una felicità in famiglia soprattutto, poi il lavoro mi porta avanti”. Il duo, infatti, è nella giuria della nuova edizione di The Voice Senior.











