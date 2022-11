Ricchi e Poveri, dopo lite Angela Brambati e Marina Occhiena per tradimento è pace?/ Pupo insinua il dubbio

Funerale di Franco Gatti, anche Pupo presente: la testimonianza del cantautore

Sembra essere ancora lontana la pace tra i Ricchi e Poveri, e nemmeno la recente scomparsa di Franco Gatti avrebbe riavvicinato i restanti componenti. Riaffiorano i dissapori del passato, la lite tra Angela Brambati e Marina Occhiena, l’uscita di quest’ultima dal gruppo, e nemmeno la storica reunion al Festival di Sanremo 2020 ha saputo effettivamente ricucire lo strappo. A confermare come i dissapori siano ancora nell’aria è la testimonianza di Pupo, grande amico di Gatti e della band, per la quale ha anche scritto alcuni brani.

Il cantautore di Gelato al cioccolato ha infatti scritto, sulla sua rubrica su QN, alcune frasi legate al funerale di Franco Gatti al quale anche lui ha preso parte: “Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza. Nella chiesa del quartiere Nervi di Genova si respirava l’amore puro e genuino che l’intera comunità del luogo e la famiglia di Franco portavano dentro di loro e diffondevano. Non c’era ipocrisia. Era tutto vero”.

Pupo e il retroscena sui Ricchi e Poveri: “Angelo e Angela distanti da Marina“

La testimonianza di Pupo racconta però dell’altro e dimostra, ancora una volta, come le tensioni tra i Ricchi e Poveri non siano state del tutto appianate. Il cantautore ha infatti svelato come, al funerale di Franco Gatti, i tre componenti del gruppo non si siano seduti vicini: “Solo una piccola ‘stonatura’. Angelo ed Angela, gli attuali componenti della storica formazione musicale, non si sono seduti sulla panca in prima fila accanto a Marina (la ex del gruppo) anche se lei, essendo arrivata in chiesa prima di loro ed essendosi premurata di lasciare due posti liberi, li aveva ripetutamente invitati“.

L’intenzione di Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dunque, era quella di non sedersi al fianco di Marina Occhiena nonostante lei abbia tenuto un doppio posto per loro. Anche in un’occasione così dolorosa come quella della scomparsa del quarto membro della storica band, i componenti non hanno saputo accantonare le divergenze.













