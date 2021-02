RICCHI E POVERI/ Dubbi sul malore: tutta una messa in scena? (Il Cantante Mascherato)

Ci sono anche i Ricchi e Poveri, tra i protagonisti della seconda puntata de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda oggi in prima serata su Rai1. La settimana scorsa è avvenuto il loro smascheramento ufficiale, a seguito di un presunto malore dei quattro che si sarebbero sentiti poco bene a causa della mancanza di aria sotto il costume. C’è da dire che la maschera del Baby Alieno si presentava abbastanza spaziosa da contenerli tutti e quattro, perché ovviamente Milly e co. si erano preoccupati di garantire il benessere e la comodità del quartetto durante le esibizioni, ma ciò non è bastato a scongiurare il rischio di un epilogo come quello a cui effettivamente abbiamo assistito venerdì. Secondo la versione ufficiale, Angelo Sotgiu, Franco Gatto, Angela Brambati e Marina Occhiena si sarebbero trovati in difficoltà e per questo avrebbero deciso di lasciare il programma. Una ‘difficoltà’ oggettiva, quella evidenziata dalla crew della trasmissione, diversa dal malore che si era originariamente ipotizzato.

Il presunto malore dei Ricchi e Poveri

La stessa Milly Carlucci è intervenuta per mettere in chiaro le cose: i Ricchi e Poveri non si sono sentiti male, semplicemente hanno riscontrato qualche impedimento nel portare avanti con serenità la loro avventura all’interno del programma. Non è difficile immaginare che muoversi in quattro dentro a un costume, riuscire a coordinare le voci e – per l’appunto – i movimenti, non sia per nulla una cosa scontata. Per questo il colpo di scena era tutto sommato prevedibile, almeno dalle parti del backstage e di chi già sapeva chi si celasse sotto quella ingombrante maschera. Il punto è: ‘prevedibile’ fino a quanto? Non sono pochi, in queste ore, a ipotizzare che la mossa dello smascheramento sia stata sapientemente orchestrata dagli autori, e il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, fornisce una versione dei fatti che si discosta alquanto da quella che ci è stata prospettata.

Ricchi e Poveri: messa in scena a Il Cantante Mascherato?

“Gira voce – si legge nel magazine – che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata: un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 in uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo”. A parlare esplicitamente di messa in scena è Alberto Dandolo, il quale non è l’unico a pensare a un finto abbandono anche alla luce del fatto che i Ricchi e Poveri richiedono ovunque vadano un cachet importante. La loro presenza, comunque, ha sortito solo in parte l’effetto sperato (quello di aumentare lo share, naturalmente). Ricordiamo che la Rai ha in programma una serata-evento dedicata proprio ai Ricchi e Poveri dal titolo A gentile richiesta, che prenderà il via il 13 febbraio per quattro puntate ognuna con un focus su un artista diverso.



